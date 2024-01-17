Заходу треба змінити стратегію підтримки України – президент Латвії
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що західні країни повинні змінити тактику підтримки України у війні проти РФ.
Про це він сказав в інтерв’ю CNBC.
За словами президента, союзники України повинні перейти від підтримки Києва “стільки, скільки це буде потрібно” до стратегії, яка підтримує Україну “до її перемоги” .
– Всі ті голоси, які кажуть, що ми, ймовірно, повинні провести якийсь політичний процес, переговори чи дискусії, вони чомусь не чують, що говорить Путін (російський диктатор Володимир Путін, – Ред.). Путін каже, що він готовий вести цю війну до кінця, – зазначив Рінкевичс.
Політик висловив сподівання, що “здоровий глузд візьме гору”, незважаючи на політичні процеси не тільки в США, але і в Європі, посилаючись на майбутні вибори до Європейського парламенту.
Раніше Латвія ініціювала створення міжнародної коаліції щодо передання бойових безпілотників Україні.