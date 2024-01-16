Латвия собирает коалицию по передаче дронов Украине: присоединились почти 20 стран

Латвия инициировала создание международной коалиции по передаче боевых беспилотников Украине.

Об этом заявил латвийский министр обороны Андрис Спрудс.

По его словам, в коалицию вошли уже почти два десятка стран-партнеров, способных регулярно пополнять арсенал ВСУ новыми средствами обороны.

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— Основная цель — сделать все, чтобы как можно больше таких дронов было доставлено в Украину. Киев сможет получить тысячу беспилотников, — пояснил Спрудс.

Он добавил, что в современной войне ударные БпЛА играют колоссальную роль и предопределяют результаты на поле боя.

Россия только за несколько дней новогодней массированной атаки запустила против Украины более 90 беспилотников, поэтому украинская сторона должна получить превосходство в их количестве.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал неравнодушных украинцев приобщиться к украинскому производству оружия и собственноручно дома собирать FPV-дроны.

По его словам, после того как FPV-беспилотник будет собран, его можно передать инструкторам Victory Drones, и при условии, если дрон пройдет все проверки на качество сборки и сможет поднимать необходимый для полевых условий вес, его передадут военным.

Источник : Bloomberg

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