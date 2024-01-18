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Европарламент одобрил резолюцию о лишении Венгрии права голоса в ЕС

Європарламент
Фото: Pixabay

Европарламент одобрил резолюцию, которая призывает Европейский совет проверить Венгрию на предмет постоянных нарушений ценностей ЕС.

Об этом сообщил депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа.

— Положительная новость. Прогресс в этом деле на самом деле молниеносный. С момента подачи его петиции до принятия общей позиции Европарламента прошло всего 10 дней. Теперь ход за странами — членами ЕС, — написал Сарвамаа сегодня в Twitter.

Напомним, что 9 января Сарвамаа предложил применить против Венгрии процедуру в соответствии с ч. 2 ст. 7 Договора о ЕС. Она предусматривает возможность приостановления определенных прав, включая голос в Совете ЕС, в отношении государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза.

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Через три дня финский депутат проинформировал, что ему удалось собрать все необходимые 120 голосов.

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Европарламент, Война в Украине, Венгрия
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