Польша предложит изменения в транспортный безвиз ЕС с Украиной

Министерство инфраструктуры Польши в ближайшее время предоставит Евросоюзу предложения о внесении изменений в соглашение о либерализации перевозок между Украиной и ЕС.

Об этом сообщает польское министерство по результатам встречи заместителя министра инфраструктуры Павела Ганчаржа с послом Украины Василием Зваричем относительно следующих шагов для воплощения договоренностей о разблокировании КПП на украинско-польской границе.

— Павел Ганчарж сообщил своему собеседнику, что Польша в ближайшее время представит на форуме ЕС свои предложения по внесению изменений в соглашение о либерализации перевозок между Украиной и ЕС, и пригласил украинскую сторону к сотрудничеству. Заместитель министра подчеркнул, что усилия Польши в этом направлении направлены на выработку благоприятных условий для обеих сторон, — говорится в заявлении польского Мининфраструктуры.

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С 16 января до 1 марта польские перевозчики приостановили протесты на трех пунктах пропуска на границе с Украиной.

Организаторы обещают возобновить блокаду, если стороны не придут к согласию. На границе остается вся инфраструктура протестующих — контейнеры и трейлеры.

Фото: Мининфраструктуры Польши

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