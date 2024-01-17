Еврокомиссия отказала Польше в возвращении пошлины на агропродукцию из Украины

Еврокомиссия отказалась восстанавливать пошлины на экспорт агропродукции из Украины. В то же время обсуждаются другие идеи — например, лицензирование продуктов, которые поступают в Польшу.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

Он также подтвердил, что ЕК готовит проект постановления о продлении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года, против чего категорически выступает Польша.

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По его мнению, открытие европейского рынка для сельхозпродукции из Украины в будущем будет иметь негативные последствия для стран ЕС.

Секерский отметил, что Франция, Австрия и Германия заявляют об угрозе для рынков зерна, птицеводства, фруктов и сахара.

— Эти страны говорят, среди прочего, о необходимости восстановления тарифных квот, действие которых сейчас приостановлено по правилам ЕС. Польша поддерживает эти требования, мы обратились к Европейской комиссии с просьбой восстановить тарифные квоты на некоторые чувствительные товары, но это было отклонено, — сказал министр.

Он собирается в ближайшее время встретиться с еврокомиссаром по вопросам торговли Валдисом Домбровскисом, чтобы предложить новый защитный механизм, который будет предусматривать применение региональных ограничений, “если рыночная проблема будет затрагивать не весь ЕС, а одну страну или регион”.

По его словам, сейчас продолжаются польско-украинские переговоры, в частности относительно предложенного Киевом механизма лицензирования экспорта сельскохозяйственной продукции в Польшу, что “при соответствующей поддержке Еврокомиссии” могло бы быть приемлемым решением.

То есть он подтвердил информацию польских СМИ о том, что Варшава ведет переговоры с Киевом о введении лицензий на импорт, что ограничит приток из Украины не только зерновых, но и фруктов, овощей, мяса птицы, яиц и сахара.

Источник: Business Insider

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