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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Польща запропонує зміни до транспортного безвізу ЄС з Україною

Польща Україна

Міністерство інфраструктури Польщі найближчим часом надасть Євросоюзу пропозиції про внесення змін до угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС.

Про це повідомляє польське міністерство за результатами зустрічі заступника міністра інфраструктури Павела Ганчаржа з послом України Василем Зваричем щодо наступних кроків для втілення домовленостей про розблокування КПП на українсько-польському кордоні.

– Павел Ганчарж повідомив своєму співрозмовнику, що Польща найближчим часом презентує на форумі ЄС свої пропозиції щодо внесення змін до угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС, і запросив українську сторону до співпраці. Заступник міністра наголосив, що зусилля Польщі в цьому напрямі спрямовані на вироблення сприятливих умов для обох сторін, – йдеться у заяві польського Мінінфраструктури.

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З 16 січня до 1 березня польські перевізники призупинили протести на трьох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Організатори обіцяють відновити блокаду, якщо сторони не дійдуть згоди. На кордоні залишається вся інфраструктура протестувальників – контейнери та трейлери.

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Фото: Мінінфраструктури Польщі

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