Уничтожение логистики россиян в Крыму остается приоритетом — Буданов
Во временно оккупированном Крыму продолжатся регулярные взрывы, пока полуостров не будет полностью освобожден.
Приоритетом украинских военных остается уничтожение логистики захватчиков в Крыму, который Россия фактически превратила в плацдарм для своих Вооруженных сил.
Об этом рассказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.
— Наши подразделения в прошлом году неоднократно входили в Крым и проводили соответствущие миссии. Подобные активные действия продолжатся и дальше, — заверил он.
Напомним, в городах Саки Евпаторийского района и Севастополе 17 января были слышны взрывы. Об этом сообщили местные жители и ряд Telegram-каналов.
А в конце 2023 года были осуществлены две атаки на воинские части РФ в Крыму, в результате которых ранен сотрудник Пограничного управления ФСБ, повреждена техника и антенна спутниковой связи.