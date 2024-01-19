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Екатерина Белоброва, редактор ленты

Уничтожение логистики россиян в Крыму остается приоритетом — Буданов

Кирило Буданов
Фото: УНИАН

Во временно оккупированном Крыму продолжатся регулярные взрывы, пока полуостров не будет полностью освобожден.

Приоритетом украинских военных остается уничтожение логистики захватчиков в Крыму, который Россия фактически превратила в плацдарм для своих Вооруженных сил.

Об этом рассказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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— Наши подразделения в прошлом году неоднократно входили в Крым и проводили соответствущие миссии. Подобные активные действия продолжатся и дальше, — заверил он.

Напомним, в городах Саки Евпаторийского района и Севастополе 17 января были слышны взрывы. Об этом сообщили местные жители и ряд Telegram-каналов.

А в конце 2023 года были осуществлены две атаки на воинские части РФ в Крыму, в результате которых ранен сотрудник Пограничного управления ФСБ, повреждена техника и антенна спутниковой связи.

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Кирило Буданов

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Источник: Financial Times
Война в Украине, Взрыв, Кирилл Буданов, Крым
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