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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Знищення логістики росіян у Криму залишається пріоритетом – Буданов

Кирило Буданов
Фото: УНІАН

У тимчасово окупованому Криму продовжаться регулярні вибухи, доки півострів не буде повністю звільнено.

Пріоритетом українських військових залишається знищення логістики загарбників у Криму, який Росія фактично перетворила на плацдарм для своїх Збройних сил.

Про це розповів голова Головного управління розвідки Кирило Буданов.

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— Наші підрозділи минулого року неодноразово входили до Криму та проводили відповідні місії. Подібні активні дії продовжаться і надалі, – запевнив він.

Нагадаємо, у містах Саки Євпаторійського району та Севастополі 17 січня було чути вибухи. Про це повідомили місцеві жителі та низка Telegram-каналів.

А наприкінці 2023 року було здійснено дві атаки на військові частини РФ у Криму, внаслідок яких поранено співробітника Прикордонного управління ФСБ, пошкоджено техніку та антену супутникового зв’язку.

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Джерело: Financial Times
Війна в Україні, Вибух, Кирило Буданов, Крим
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