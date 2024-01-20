Когда будут возможны переговоры Украины с РФ: Подоляк озвучил три ключевых условия

Переговоры с РФ Украина может начать в тот момент, когда у страны-агрессора будут определенные тактические поражения.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, переговорам должны предшествовать три ключевых процесса:

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тактическое поражение РФ в войне против Украины;

эффективное действие санкций, в частности европейские компании должны окончательно покинуть рынок РФ;

начало внутри России процессов, которые приведут к существенному внутреннему социальному конфликту.

— Мне очень нравится формула, что все войны заканчиваются миром. Это понятно, вопрос в том, в какой позиции ты находишься, когда начинаешь эти переговоры. Если переговоры начинаются в моменте, когда Российская Федерация получила определенные тактические поражения, и у них начались процессы, про которые эффектно говорит пан Данилов, — социальное напряжение, те или другие внутренние бунты, — то тогда да, безусловно, переговоры, — сказал он.

Возможен ли отказ России от ядерного оружия

По мнению Подоляка, отказ РФ от ядерного оружия на этих переговорах также возможен, если оккупанты понесут глобальное поражение.

— Что такое глобальное поражение? Россия больше не сможет доминировать не только в Европе, а вообще в глобальном политическом процессе. РФ не будет иметь для этого никаких ресурсов, не сможет использовать то или иное право вето в Совбезе ООН, не будет иметь поддержки ряда других авторитарных стран, потому что будет считаться страной, которая проиграла войну, — пояснил Подоляк.

Напомним, что ранее заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что война России против Украины, как и все войны в мире, должна завершиться переговорами.

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