Коли будуть можливі переговори України з РФ: Подоляк озвучив три ключові умови
Переговори з РФ Україна може розпочати у той момент, коли у країни-агресора будуть певні тактичні поразки.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, переговорам мають передувати три ключові процеси:
- тактична поразка РФ у війні проти України;
- ефективна дія санкцій, зокрема європейські компанії мають остаточно залишити ринок РФ;
- початок всередині Росії процесів, які призведуть там до суттєвого внутрішнього соціального конфлікту.
– Мені дуже подобається формула, що всі війни закінчуються миром. Це зрозуміло, питання у тому, в якій позиції ти знаходишся, коли починаєш ці переговори. Якщо переговори починаються у моменті, коли Російська Федерація отримала певні тактичні поразки, і в них розпочалися процеси, про які ефектно говорить пан Данілов, – соціальна напруга, ті чи інші внутрішні бунти, – то тоді так, безумовно, переговори, – сказав він.
Чи можлива відмова Росії від ядерної зброї
На думку Подоляка, відмова РФ від ядерної зброї на цих переговорах також можлива, якщо окупанти зазнають глобальної поразки.
– Що таке глобальна поразка? Росія більше не зможе домінувати не тільки в Європі, а взагалі в глобальному політичному процесі. РФ не матиме для цього жодних ресурсів, не зможе використовувати те чи інше право вето у Радбезі ООН, не матиме підтримки низки інших авторитарних країн, тому що вважатиметься країною, яка програла війну, – пояснив Подоляк.
Нагадаємо, що раніше заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що війна Росії проти України, як і всі війни у світі, має закінчитися переговорами.