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Коли будуть можливі переговори України з РФ: Подоляк озвучив три ключові умови

Михайло Подоляк
Фото: УНІАН

Переговори з РФ Україна може розпочати у той момент, коли у країни-агресора будуть певні тактичні поразки.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, переговорам мають передувати три ключові процеси:

Зараз дивляться
  • тактична поразка РФ у війні проти України;
  • ефективна дія санкцій, зокрема європейські компанії мають остаточно залишити ринок РФ;
  • початок всередині Росії процесів, які призведуть там до суттєвого внутрішнього соціального конфлікту.

– Мені дуже подобається формула, що всі війни закінчуються миром. Це зрозуміло, питання у тому, в якій позиції ти знаходишся, коли починаєш ці переговори. Якщо переговори починаються у моменті, коли Російська Федерація отримала певні тактичні поразки, і в них розпочалися процеси, про які ефектно говорить пан Данілов, – соціальна напруга, ті чи інші внутрішні бунти, – то тоді так, безумовно, переговори, – сказав він.

Чи можлива відмова Росії від ядерної зброї

На думку Подоляка, відмова РФ від ядерної зброї на цих переговорах також можлива, якщо окупанти зазнають глобальної поразки.

– Що таке глобальна поразка? Росія більше не зможе домінувати не тільки в Європі, а взагалі в глобальному політичному процесі. РФ не матиме для цього жодних ресурсів, не зможе використовувати те чи інше право вето у Радбезі ООН, не матиме підтримки низки інших авторитарних країн, тому що вважатиметься країною, яка програла війну, – пояснив Подоляк.

Нагадаємо, що раніше заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що війна Росії проти України, як і всі війни у світі, має закінчитися переговорами.

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Війна в Україні, Михайло Подоляк, переговори, Росія
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