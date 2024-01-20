Украина и США провели первую совместную инспекцию переданного ВСУ оружия

В одной из воинских частей Украины провели проверку вооружения и имущества, предоставленного американскими партнерами.

По информации Министерства обороны, проверку провела Служба внутреннего аудита и представители Вооруженных сил Украины совместно с Отделом оборонного сотрудничества Посольства США.

Это первая такая совместная инспекция представителей Украины и США.

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Украинские и американские инспекторы проверили три основные позиции, которые касаются вооружения и имущества. Среди них — серийные номера, техническое состояние, условия надлежащего хранения (безопасность и охрана).

В Минобороны Украины отчитались, что сейчас идет обработка информации, а во время совместной работы со стороны представителей США не было замечаний.

В МО утверждают, что в дальнейшем будут продолжаться совместные инспекции по конечному использованию предоставленного партнерами оружия.

Концепция самоотчетности страны-партнера по конечному использованию инициирована и подписана Министерством обороны в конце ноября 2023 года. Украинская и американская стороны согласовали план совместных физических проверок на первое полугодие 2024 года.

Источник : Минобороны

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