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Юлия Захарченко, редактор ленты

Украина и США провели первую совместную инспекцию переданного ВСУ оружия

Украина и США провели первую совместную инспекцию переданного ВСУ оружия
Фото: Минобороны

В одной из воинских частей Украины провели проверку вооружения и имущества, предоставленного американскими партнерами.

По информации Министерства обороны, проверку провела Служба внутреннего аудита и представители Вооруженных сил Украины совместно с Отделом оборонного сотрудничества Посольства США.

Это первая такая совместная инспекция представителей Украины и США.

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Что проверили в воинской части

Украинские и американские инспекторы проверили три основные позиции, которые касаются вооружения и имущества. Среди них — серийные номера, техническое состояние, условия надлежащего хранения (безопасность и охрана).

В воинской части провели совместную инспекцию оружия, предоставленного американскими партнерами

Фото: Минобороны

В Минобороны Украины отчитались, что сейчас идет обработка информации, а во время совместной работы со стороны представителей США не было замечаний.

В МО утверждают, что в дальнейшем будут продолжаться совместные инспекции по конечному использованию предоставленного партнерами оружия.

Концепция самоотчетности страны-партнера по конечному использованию инициирована и подписана Министерством обороны в конце ноября 2023 года. Украинская и американская стороны согласовали план совместных физических проверок на первое полугодие 2024 года.

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Источник: Минобороны
Война в Украине, Зброя, Зброя для України, Міноборони України, перевірка, Посольство США
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