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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

В Минобороны сообщили, когда заработает э-кабинет военнообязанного

В Минобороны сообщили, когда заработает э-кабинет военнообязанного

Электронный кабинет военнообязанного планируют запустить в начале второго квартала 2024 года.

Об этом в эфире Єдиних новин заявила заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию Екатерина Черногоренко.

— Как только закон вступит в силу, по факту мы можем приступить к этой работе. И во второй квартал можем предоставить такой функционал, — отметила Черногоренко.

По ее словам, после введения функционала электронного кабинета каждый военнообязанный сможет онлайн актуализировать свои данные.

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— Будет предоставлен период, чтобы военнообязанный эти данные актуализировал, предоставил последние правдивые данные. И дальше уже ТЦК будут использовать их в своей ежедневной работе, — отметила заместитель министра.

На вопрос, будут ли в е-кабинете повестки, Черногоренко не дала прямого ответа, однако заметила: Повестки — это вопрос, который будут рассматривать в рамках так называемого мобилизационного закона.

По ее словам, верификацию в реестре Оберіг уже провели.

— Мы верифицировали данные и трансформировали бумажные данные в цифровые. Устранили дубли, неактуальную информацию, которая имелась в реестре. И сейчас улучшаем работу ТЦК, чтобы не было дополнительных лишних отправленных повесток, чтобы не было нецелевого сообщения военнообязанных прибыть в ТЦК, — добавила Екатерина Черногоренко.

16 января Верховная Рада приняла законопроект №10062 относительно цифровизации армии. Кроме того, депутаты одобрили правку №401 о хранении данных в облаке.

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Єдиний реєстр військовозобов'язаних, військовослужбовці, Міноборони України
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