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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Україна та США провели першу спільну інспекцію переданої ЗСУ зброї

Україна та США провели першу спільну інспекцію переданої ЗСУ зброї
Фото: Міноборони

В одній з військових частин України провели перевірку озброєння та майна, наданого американськими партнерами.

За інформацією Міністерства оборони, перевірку провела Служба внутрішнього аудиту та представники Збройних сил України спільно з Відділом оборонного співробітництва Посольства США.

Це перша така спільна інспекція представників України та США.

Зараз дивляться

Що перевірили у військовій частині

Українські та американські інспектори перевірили три основні позиції, які стосуються озброєння та майна. Серед них – серійні номери, технічний стан, умови належного зберігання (безпека та охорона).

У військовій частині провели спільну інспекцію зброї, наданої американськими партнерами

Фото: Міноборони

У Міноборони України відзвітували, що зараз триває оброблення інформації, а під час спільної роботи з боку представників США не було зауважень.

У МО стверджують, що надалі триватимуть спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї.

Концепцію самозвітування країни-партнера з кінцевого використання ініційовано та підписано Міністерством оборони наприкінці листопада 2023 року. Українська та американська сторони узгодили план спільних фізичних перевірок на перше півріччя 2024 року.

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Джерело: Міноборони
Війна в Україні, Зброя, Зброя для України, Міноборони України, перевірка, Посольство США
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