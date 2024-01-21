Зеленский назвал условие, при котором точно не подпишет мирное соглашение с РФ

Президент Владимир Зеленский не будет подписывать мирное соглашение с Россией, если в нем будет значиться, что оккупированные территории Донбасса и Крыма отойдут стране-агрессору.

Об этом в интервью британскому телеканалу Channel 4 News заявил глава государства.

По словам президента, Путин хочет оккупировать всю территорию Украины и никогда не стремился к миру.

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Президент убежден, что кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет никакого мира с Украиной и отметил, что не представляет подписания мирного соглашения, согласно которому оккупированная территория Донбасса и Крыма отойдет РФ.

— Если мы хотим остановить его (Путина, — Ред.), если мир не хочет, чтобы это повторилось, чтобы не было этой агрессии через несколько лет, то лучше справиться с ней теперь. Если мы действительно хотим иметь мир в Европе — не только в Украине — нам всем действительно надо понять, что Украина действительно является независимой, — сказал глава государства.

В то же время он признал, что “политический путь возвращения нашей независимости” является лучшим.

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