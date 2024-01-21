Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Такого нельзя представить. Женщина нашла своего двойника и изуродовала ножом до неузнаваемости
Украина начала переговоры с Германией для возвращения граждан домой
Мы рекомендуем
Схема уклонения мужчин от мобилизации через лишение женщин родительских прав: что известно
Война может закончиться на условиях Киева в 2024 году: аналитики назвали три составляющие
Срочно
На Хмельнитчине обезвредили три Шахеда – ОВА
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Зеленский назвал условие, при котором точно не подпишет мирное соглашение с РФ

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский не будет подписывать мирное соглашение с Россией, если в нем будет значиться, что оккупированные территории Донбасса и Крыма отойдут стране-агрессору.

Об этом в интервью британскому телеканалу Channel 4 News заявил глава государства.

По словам президента, Путин хочет оккупировать всю территорию Украины и никогда не стремился к миру.

Сейчас смотрят

Что Зеленский говорит о мирном соглашении с РФ

Президент убежден, что кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет никакого мира с Украиной и отметил, что не представляет подписания мирного соглашения, согласно которому оккупированная территория Донбасса и Крыма отойдет РФ.

— Если мы хотим остановить его (Путина, — Ред.), если мир не хочет, чтобы это повторилось, чтобы не было этой агрессии через несколько лет, то лучше справиться с ней теперь. Если мы действительно хотим иметь мир в Европе — не только в Украине — нам всем действительно надо понять, что Украина действительно является независимой, — сказал глава государства.

В то же время он признал, что “политический путь возвращения нашей независимости” является лучшим.

Читайте также
Когда будут возможны переговоры Украины с РФ: Подоляк озвучил три ключевых условия
Михайло Подоляк

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине, Владимир Зеленский, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Под Авдеевкой РФ потеряла столько, как за всю войну в Афганистане: какая ситуация сейчас
Зеленский назвал условие, при котором точно не подпишет мирное соглашение с РФ
Общий залп до 16 ракет Калибр: РФ снова вывела еще один корабль в Черное море
Зеленский назвал условие, при котором точно не подпишет мирное соглашение с РФ
РФ в очередной раз обстреляла Курахово: погиб человек, есть раненый
Обстріл Курахового 21 січня 2024 року
Заставляют местных сдавать кровь: оккупанты несут большие потери на Запорожье
Зеленский назвал условие, при котором точно не подпишет мирное соглашение с РФ
Дуда анонсировал встречу с Зеленским и назвал тему переговоров
Анджей Дуда

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь