Зеленский назвал условие, при котором точно не подпишет мирное соглашение с РФ
Президент Владимир Зеленский не будет подписывать мирное соглашение с Россией, если в нем будет значиться, что оккупированные территории Донбасса и Крыма отойдут стране-агрессору.
Об этом в интервью британскому телеканалу Channel 4 News заявил глава государства.
По словам президента, Путин хочет оккупировать всю территорию Украины и никогда не стремился к миру.
Что Зеленский говорит о мирном соглашении с РФ
Президент убежден, что кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет никакого мира с Украиной и отметил, что не представляет подписания мирного соглашения, согласно которому оккупированная территория Донбасса и Крыма отойдет РФ.
— Если мы хотим остановить его (Путина, — Ред.), если мир не хочет, чтобы это повторилось, чтобы не было этой агрессии через несколько лет, то лучше справиться с ней теперь. Если мы действительно хотим иметь мир в Европе — не только в Украине — нам всем действительно надо понять, что Украина действительно является независимой, — сказал глава государства.
В то же время он признал, что “политический путь возвращения нашей независимости” является лучшим.