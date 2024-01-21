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Зеленський назвав умову, за якої точно не підпише мирну угоду з РФ

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський не буде підписувати мирної угоди з Росію, якщо у ній буде значитися, що окуповані території Донбасу та Криму відійдуть до країни-агресорки.

Про це в інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News заявив голова держави.

За словами президента, Путін хоче окупувати всю територію України та ніколи не прагнув миру.

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Що Зеленський каже про мирну угоду з РФ

Президент переконаний, що кремлівський диктатор Володимир Путін не хоче жодного миру з Україною та зауважив, що не уявляє підписання мирної угоди, згідно з якою окупована територія Донбасу та Криму відійде до РФ.

– Якщо ми хочемо зупинити його (Путіна, – Ред.), якщо світ не хоче, щоб це повторилося, щоб не було цієї агресії за кілька років, то краще впоратися з нею тепер. Якщо ми дійсно хочемо мати мир у Європі – не лише в Україні – нам усім дійсно треба зрозуміти, що Україна справді є незалежною, – сказав глава держави.

Водночас він визнав, що “політичний шлях повернення нашої незалежності” є кращим.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Росія
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