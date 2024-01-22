Премьер Польши Туск прибыл в Киев впервые с момента назначения

В понедельник, 22 января, в Киев приехал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Об этом сообщает канцелярия премьера в сети X (Twitter).

Указано, что Туск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.

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В конце декабря 2023 года Туск анонсировал визит в Украину для встречи с президентом Зеленским. Сообщалось, что одной из тем переговоров будет прекращение протестов на польско-украинской границе.

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