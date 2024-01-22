Бедрак Виктория, редактор ленты
Премьер Польши Туск прибыл в Киев впервые с момента назначения
В понедельник, 22 января, в Киев приехал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Об этом сообщает канцелярия премьера в сети X (Twitter).
Указано, что Туск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.
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???????? ???????? Premier @DonaldTusk rozpoczyna wizytę w #Kijów, gdzie spotka się https://t.co/SrSDzzmzYz. z Prezydentem @ZelenskyyUa i Premierem @Denys_Shmyhal. pic.twitter.com/NQxZ1yi0Fs
— Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 22, 2024
В конце декабря 2023 года Туск анонсировал визит в Украину для встречи с президентом Зеленским. Сообщалось, что одной из тем переговоров будет прекращение протестов на польско-украинской границе.
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