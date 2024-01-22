Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Прем’єр Польщі Туск прибув до Києва вперше з моменту призначення
У понеділок, 22 січня, до Києва приїхав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Про це повідомляє канцелярія прем’єра у мережі X (Twitter).
Зазначено, що Туск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єром Денисом Шмигалем.
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???????? ???????? Premier @DonaldTusk rozpoczyna wizytę w #Kijów, gdzie spotka się https://t.co/SrSDzzmzYz. z Prezydentem @ZelenskyyUa i Premierem @Denys_Shmyhal. pic.twitter.com/NQxZ1yi0Fs
— Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 22, 2024
Наприкінці грудня 2023 року Туск анонсував візит до України для зустрічі з президентом Зеленським. Повідомлялось, що однією з тем переговорів буде припинення протестів на польсько-українському кордоні.
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