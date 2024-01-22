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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Прем’єр Польщі Туск прибув до Києва вперше з моменту призначення

Прем’єр Польщі Туск прибув до Києва вперше з моменту призначення
Фото: Depositphotos

У понеділок, 22 січня, до Києва приїхав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Про це повідомляє канцелярія прем’єра у мережі X (Twitter).

Зазначено, що Туск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єром Денисом Шмигалем.

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Наприкінці грудня 2023 року Туск анонсував візит до України для зустрічі з президентом Зеленським.  Повідомлялось, що однією з тем переговорів буде припинення протестів на польсько-українському кордоні.

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Війна в Україні, Дональд Туск, Польща
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