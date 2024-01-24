Атака на центр космической гидрометеорологии РФ: в ГУР сообщили об уничтожении 280 серверов
Киберволонтеры из группы BO Team осуществили очередную успешную кибератаку в РФ, уничтожив базу данных дальневосточного научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии Планета.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины
По данным разведки, это российское госпредприятие федерального уровня занимается приемом и обработкой данных со спутников, а также обеспечивает соответствующей продукцией более 50 государственных субъектов, в частности Минобороны РФ, Генштаб и службы МЧС.
— Последствия — разрушительные! Проникновение в базу данных центра позволило уничтожить 280 серверов, задействованных в общей сети. Объем уничтоженной информации — около 2 петабайт (200 млн гигабайт) данных. Стоимость утраченного Россией цифрового массива может составлять не менее $10 млн, — говорят в ГУР.
В частности, речь идет об уничтожении метео- и спутниковых данных, которые в постоянном режиме активно использовали Минобороны и МЧС РФ, Роскосмос и другие ведомства государства-агрессора.
Сейчас работа суперкомпьютеров, которыми оборудован центр, парализована и не подлежит восстановлению в полном объеме.
В украинской разведке говорят, что один такой вычислительный девайс вместе с программным обеспечением стоит $350 тыс. и восстановить его в условиях жестких санкций фактически невозможно.
В результате кибератаки вместе с хранилищами данных, серверами и компьютерами парализованы системы кондиционирования и увлажнения воздуха, а также регулирования экстренного электропитания здания центра.
Кроме того, полностью отрезана от сети российская станция в Арктике на острове Большевик, выполняющая важные задачи в военной сфере.
— В целом десятки стратегических компаний РФ, которые работают на оборонку и играют ключевую роль в поддержке российских оккупационных войск, длительное время будут оставаться без критически важной информации и сервисов, — подытожили в разведке.
В начале января IT-специалисты и журналисты украинского хакерского проекта KibOrg выложили в открытый доступ персональные данные более 30 млн клиентов Альфа-банка, который принадлежит подсанкционному российскому олигарху Михаилу Фридману.
Фото: ГУР