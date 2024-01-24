Атака на центр космічної гідрометеорології РФ: в ГУР повідомили про знищення 280 серверів

Кіберволонтери з групи BO Team здійснили чергову успішну кібератаку в РФ, знищивши базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології Планета.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України

За даними розвідки, це російське держпідприємство федерального рівня займається прийомом та опрацюванням даних із супутників, а також забезпечує відповідною продукцією понад 50 державних суб’єктів, зокрема Міноборони РФ, Генштаб та служби МНС.

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– Наслідки – руйнівні! Проникнення в базу даних центру дозволило знищити 280 серверів, задіяних у загальній мережі. Обсяг знищеної інформації – близько 2 петабайт (200 млн гігабайт) даних. Вартість втраченого Росією цифрового масиву може становити щонайменше $10 млн, – кажуть в ГУР.

Зокрема йдеться про знищення метео- та супутникових даних, які в постійному режимі активно використовували Міноборони і МНС РФ, Роскосмос та інші відомства держави-агресора.

Наразі робота суперкомп’ютерів, якими обладнаний центр, паралізована та не підлягає відновленню в повному обсязі.

В українській розвідці кажуть, що один такий обчислювальний девайс разом із програмним забезпеченням коштує $350 тис. і відновити його в умовах жорстких санкцій фактично неможливо.

Внаслідок кібератаки разом зі сховищами даних, серверами та комп’ютерами паралізовано системи кондиціонування і зволоження повітря, а також регулювання екстреного електроживлення будівлі центру.

Окрім того, повністю відрізана від мережі російська станція в Арктиці на острові Большевик, що виконує важливі завдання у військовій сфері.

– Загалом десятки стратегічних компаній РФ, які працюють на оборонку і відіграють ключову роль у підтримці російських окупаційних військ, тривалий час залишатимуться без критично важливої інформації та сервісів, – підсумували у розвідці.

На початку січня IT-спеціалісти та журналісти українського хакерського проєкту KibOrg виклали у відкритий доступ персональні дані понад 30 млн клієнтів Альфа-банку, який належить підсанкційному російському олігарху Михайлу Фрідману.

Фото: ГУР

Джерело : ГУР

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