Деформация тоннеля между станциями метро Демеевская — Лыбедская: известна предварительная причина

Причиной деформации тоннеля между станциями Киевского метрополитена Демеевская — Лыбедская стали некачественные проектные решения и строительно-монтажные работы — таковы предварительные выводы ученых Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения.

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

— 24 января получены первые предварительные выводы экспертного исследования от профильного научного учреждения о причинах деформации тоннеля, что привело к остановке движения поездов между станциями метро Демеевская — Лыбедская, — уточнил он.

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По его словам, там, где проходит этот отрезок тоннеля, почва очень водонасыщенная, со слоем торфа, мелкого и среднего песка.

Кандибор отметил, что экспертное исследование продолжается, а окончательные результаты будут известны после вскрытия котлована.

— Только тогда эксперты смогут провести все необходимые исследования конструкции тоннеля извне. Впрочем, уже сейчас мы видим, что причиной является некачественное проектирование и небрежное выполнение работ, последствия которого сейчас приходится ликвидировать, — добавил он.

В то же время, согласно выводам ученых, Киевский метрополитен выполнял все необходимые регламентные работы по содержанию и эксплуатации перегонного тоннеля, а остановка движения поездов по этому участку была своевременной.

И именно это позволило начать установление причин возникновения аварийной ситуации с привлечением соответствующих специалистов, а также выполнение восстановительных работ.

Какая сейчас ситуация между станциями Лыбедская и Демеевская

— Ни одного дня станции синей линии не были закрыты: с 8 по 12 декабря работали как укрытия в круглосуточном режиме. В этот период приостановили движение поездов только на шести станциях этой линии. А уже с 13 декабря было организовано двустороннее движение по двум путям между станциями Теремки -Демеевская, — подчеркнул начальник КП Киевский метрополитен Виктор Брагинский.

И напомнил, что сообщение между станциями Лыбедская и Демеевская пока обеспечено наземным транспортом — создано четыре дополнительных маршрута, на котором работает более 70 автобусов и 20 троллейбусов.

Брагинский сказал, что сейчас все специалисты прилагают максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки этот участок метро заработал в обычном режиме.

Источник : КГГА

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