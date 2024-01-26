Ручной противотанковый гранатомет РПГ: что за оружие и какие технические характеристики

Ручной противотанковый гранатомет — индивидуальное, компактное и в то же время мощное огнестрельное оружие для поражения широкого круга бронецелей на поле боя. Какие бывают РПГ и какие основные характеристики оружия — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое ручной противотанковый гранатомет

РПГ — это разновидность гранатомета, который способен поражать с помощью выстрела гранатометной гранатой бронетехнику, пехоту и фортификационные сооружения.

Ручной противотанковый гранатомет состоит из пускового устройства многоразового использования в виде гладкоствольной трубы телескопического типа и гранаты, которая вкладывается в пусковое устройство.

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Пусковое устройство предназначено для направления полета гранаты. Оно состоит из внешней и внутренней трубы.

По основным видам гранатометы делятся на:

ручные;

ствольные;

дульные;

безствольные;

подствольные;

реактивные;

станковые.

По возможности использования:

одноразовые;

многоразовые.

Ручные гранатометы имеют вид отдельных стрелковых устройств, стреляющих унитарным гранатометным патроном. Такие патроны изготовлены по двухкамерной схеме, подобно минометной мине, но с применением гильзы и использованием нарезного ствола.

При выстреле пороховой заряд разрывает колпачок на донышке гильзы и пороховые газы медленно попадают в главную камеру, а их растущее давление разгоняет гранату. Такая схема позволяет иметь небольшой отбой при высокой массе метаемого снаряда (180-500 г). Однако при этом ограничивается начальная дальность, скорость и точность выстрела. Дальность стрельбы РПГ может достигать от 100 до 700 м.

Технические характеристики РПГ

На вооружении украинских военных есть разнообразные гранатометы.

Среди них можно выделить:

РПГ-18 (Муха) — первая советская ручная реактивная противотанковая граната. Предназначена для борьбы с БМП, танками, самоходными артиллерийскими установками, а также для уничтожения живой силы противника.

РПГ-22 Нетто — реактивная противотанковая граната. Огнестрельное оружие одноразового применения.

РПГ-29 Вампир — современное оружие мотострелкового отделения, используемое для поражения бронированной и небронированной техники, всех видов современных танков и живой силы в защитных сооружениях различного типа. Несмотря на достаточно большие массу и габариты это оружие простое и удобное в эксплуатации. Его боевая обслуга состоит из двух человек.

РПГ-7 — ручной противотанковый гранатомет советского производства, предназначенный для борьбы с танками, самоходно-артиллерийскими установками и другими бронированными средствами противника. Также он используется для уничтожения живой силы противника, находящейся в легких укрытиях и городских сооружениях.

Изначально РПГ-7 предназначался для поражения танков и другой бронетехники, защищенной гомогенной стальной броней и не имеющей средств динамической защиты. Со временем благодаря применению усовершенствованных боеприпасов он получил возможность пробивать ДЗ и поражать живую силу противника.

Эффективность РПГ-7 и доступная цена обеспечили ему применение по всему миру.

РПГ-7 — это легкое динамореактивное (без отдачи при выстреле) оружие. Он состоит из:

ствола с оптическим и механическим прицелами — служит для создания направления полета гранаты и отвода пороховых газов при выстреле;

ударно-спускового механизм с предохранителем — служит для спуска курка с боевого взвода;

боевого механизма.

Тактико-технические характеристики (ТТХ) гранатомета РПГ-7 (РПГ-7Д):

калибр гранатомета — 40 мм;

калибр гранаты (по головной части) ПГ-7В/ВМ — 85 — 80 мм;

длина гранатомета РПГ-7 — 950 мм;

длина гранатомета РПГ-7Д — 960/630 мм;

вес РПГ-7 (РПГ-7Д) с оптическим прицелом — 6,3/6,7 кг;

вес выстрела ПГ-7В/ВМ с пороховым зарядом — 2,2/2,0 кг;

вес сумки с двумя выстрелами ПГ-7В/ВМ и ЗИП — 7,1/6,7 кг;

длина чехла с гранатами — 700 мм;

начальная скорость гранаты ПГ-7 / ПГ-7ВМ — 120 / 140 м/с;

максимальная скорость гранаты — 300 м/с;

прицельное расстояние — 500 м;

увеличение оптического прицела, кратность — 2,7

поле зрения — 13 град.

Расстояние прямого выстрела по цели высотой 2 метра:

При стрельбе выстрелом ПГ-7В — 330 м; При стрельбе выстрелом ПГ-7ВМ — 310 м.

Основным для РПГ-7 является оптический прицел ПГО-7. Он предназначен для наблюдения за полем боя, определения дистанции до цели, введения поправок на дальность и скорость движения цели с учетом баллистики различных боеприпасов и наведения гранатомета на цель с учетом поправок.

Стрельба из гранатомета осуществляется выстрелами ПГ-7В и ПГ-7ВМ со сверхкалиберной противотанковой гранатой кумулятивного действия. Граната имеет бронепробиваемые свойства, позволяющие вести эффективную борьбу со всеми типами современных танков, САУ врага. Этот гранатомет обеспечивает введение огня на расстояние до 500 метров.

Военные, использующие РПГ-7 для поражения врага, отмечают, что в соблюдении мер безопасности при стрельбе из этого гранатомета важнейшей является защита слуха. Запрещается заходить за заднюю часть гранатомета во время осуществления выстрела, потому что он может убить даже реактивной струей, которая выходит из заднего сопла.

Украинские военные рассказали, что обязательно перед тем как нажать на спусковой крючок, необходимо громко предупредить о выстреле. Окружающие люди должны знать, что сейчас будет вестись огонь. Никто не должен быть позади сопла, и все должны успеть закрыть уши.

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