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Сергей Вендин, Журналист Факти тижня

Мобилизация заключенных: будут ли полезными на фронте и что думают украинские военные

в'язниця тюрма
Фото: Pixabay

Пока военкоматы гоняются за уклонистами, а нардепы дискутируют из-за законопроекта о мобилизации, журналисты отправились в исправительную колонию, чтобы увидеть, готовы ли осужденные сменить теплую тюремную камеру на холодный окоп, если государство позволит их мобилизовать.

В этой колонии отбывают наказание люди, которые имеют первую судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Нужны ли они на фронте и насколько готовы сами защищать Украину? Эксклюзив Фактов недели из исправительной колонии.

Мобилизация заключенных — сколько людей готовы

Привлечь в армию осужденных — инициатива Минюста, которая вызвала оживленное обсуждение в обществе. Хотя это вопрос не ближайшей перспективы, но десятки тысяч заключенных уже начали примерять на себя новую роль.

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Андрей Созонцев попал в колонию буквально с фронта, а ранее воевал в составе теробороны. Мужчина находился под судебным следствием за контрабанду.

— Ехал домой, попросили взять передачу. И все. Так и попал. Мое, скажем так, приключение было в 2018 году. Потом эти карантины, и все тянулось. Потом, когда началась война, я с женой пошел в добробат. А там суд принял решение арестовать, — рассказал Андрей Созонцев.

Чтобы вернуться в армию, Андрей подавал прошение на амнистию. Однако его отклонили. Андрей отметил, что это одна надежда — выйти через суд и пойти воевать. Таких желающих защищать Украину в колонии наберется еще два десятка, говорит заключенный.

— Я считаю только за тех, кто адекватны, кто понимает, что это такое. Не на тех, что кричат “воевал”. Многие говорят, что я “воевал”, но я таких видел — первый обстрел, и человека нет. Или где-то забитый, что его переносить надо, потому что он замыкается в себе, — отметил Андрей Созонцев.

Какой мобилизационный потенциал

Мобилизационный потенциал в исправительных учреждениях составляет не более 10% от общей численности заключенных, утверждает бывший руководитель Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький.

— Наибольшее количество — это лица ранее неоднократно судимые, которые привлекались или совершали преступления во время наркотического опьянения, больные туберкулезом, гепатитом C и прочее, — сказал он.

Но все же определенное количество осужденных попали на фронт, где показали лучшие качества.

С начала полномасштабного вторжения президент Украины Владимир Зеленский помиловал 363 человека. Это бывшие участники АТО/ООС, которые изъявили желание противостоять российской агрессии. Один из них представлен к государственной награде За мужество посмертно. Имя этого человека не разглашается по понятным обстоятельствам.

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Неудивительно, что вопрос мобилизации осужденных вызвал острую дискуссию среди украинцев, разделив на тех, кто за и против.

— У людей возникают соответствующие ассоциации, российские шторм Z, вагнеровцы, эти люди с низкой мотивацией, которых гонят вперед в первую очередь страхом. Мы знаем, что у нас так не получится. Мы другой народ, другие люди, с другой ментальностью, — отметил военно-политический обозреватель Игорь Левченко.

Законопроект о мобилизации

В начале января в парламенте обсуждались правки к законопроекту о мобилизации. В СМИ тогда попала информация, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказался против привлечения в армию заключенных и судимых. В благонадежность заключенных не верят и эксперты.

— Если эта мобилизация осужденных будет происходить в массовом порядке, то я склонен думать, что это приведет больше к проблемам, чем к пользе для ВСУ, — отметил бывший глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький.

Но какие опасения вызывает привлечение их в армию? В первую очередь — это мотивация.

— Надо смотреть и учитывать то, чтобы это не стало возможностью избежания наказания для таких лиц. Эти люди должны реально иметь желание защищать свою страну с оружием в руках, — отметил военно-политический обозреватель Игорь Левченко.

Что думают украинские военные

В то же время в Минюсте уверяют: в Украине не будет так, как с российской ЧВК Вагнера. Правки в закон будут касаться только осужденных, имеющих условные сроки, и тех, которые недавно освободились из мест лишения свободы. Но что думают те, кто сейчас защищает Украину?

— У нас есть такой боевой медик. Я могу сказать, что он является одним из лучших в подразделении. С каждым человеком можно найти общий разговор. Если мы идем на штурм, то мы уже слаженные. Я этому человеку доверю свою жизнь, — отметил военный с позывным Сова.

В подразделениях, в которые еженедельно приезжает с гуманитарной помощью волонтер Станислав Стойков, в целом положительно относятся к мобилизации заключенных. Есть достаточно очевидное объяснение.

— Если честно, они очень устали. Любой закон, который поможет им вернуться хотя бы на месяц-два домой, чтобы была ротация, то они уже воспринимают очень хорошо, — считает военный волонтер Станислав Стойков

В вопросе мобилизации осужденных главное — индивидуальный подход к каждому претенденту. Для фронта они могут быть полезными даже в местах лишения свободы, на работах оборонного характера. Например, изготовление маскировочных сеток и товаров, которые нужны для ВСУ.

Ранее украинский журналист Владимир Золкин в интервью Наташе Тарчевской поделился своими мыслями по поводу мобилизации в Украине и возможности привлечь в ряды ВСУ мужчин призывного возраста, находящихся в местах лишения свободы.

Тюрьма, Война в Украине, Мобилизация, українські військові, Украинская армия
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