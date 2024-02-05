Украине нужна перезагрузка: Зеленский о Залужном, ситуации на фронте и территории под оккупацией

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью национальному итальянскому телеканалу Rai 1, в котором ответил на вопросы о возможном увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ходе событий в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США, а также объяснил, что поможет изменить ситуацию на фронте.

Что сказал Зеленский о Залужном и чего ожидает от выборов в США — читайте на Фактах ICTV.

Залужный? Украине нужна перезагрузка

Журналисты спросили, что думает Зеленский о Залужном.

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— Это вопрос, касающихся людей, которые должны возглавить Украину. Однозначно нужна перезагрузка, новое начало. Я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страны.

Так президент ответил на вопрос о слухах в СМИ о возможном увольнении с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины, генерала Валерия Залужного.

— Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда государственных руководителей, а не только в одном секторе, например войске. Я думаю об этой замене, но здесь нельзя сказать, что мы заменим одного человека, — сказал Зеленский.

По его мнению, если Украина хочет победить, тогда все граждане должны двигаться в одном направлении, быть уверенными в победе, не падать духом и опускать руки, а наоборот — иметь правильную положительную энергию. Именно поэтому есть мысли о подобном перезапуске, заявил Зеленский.

Ситуация на войне в Украине в стагнации

— Что касается сухопутной линии, вы правы и там стагнация. И это факт, потому что не хватило кое-чего. Иногда ты думаешь, что вот эта дата, вот пойдут вперед. Я считаю, что с точки зрения количества соответствующей амуниции были задержки. А задержки – это и есть просчет, — объяснил президент Украины.

По словам Зеленского, Украина воюет с террористами, которые имеют одну из крупнейших армий в мире. Он отметил, что ВСУ не хватает боеприпасов, а также нужны современные технические средства для изменения ситуации на фронте в пользу Украины.

— Морская операция принесла положительные результаты. Россия потеряла много кораблей. В Черном море нам удалось построить зерновой коридор, поэтому эта прагматическая часть операции с последствиями для экономики была проведена положительно, — считает президент.

Что будет в случае победы Трампа

— Я хочу верить и надеяться, что если в США произойдут изменения, то линия (поддержки Украины, — Ред.). останется такой же, — сказал президент.

Так в интервью президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о возможном избрании Дональда Трампа президентом США.

— В Республиканской партии есть радикальные голоса, но есть много людей, которые поддерживают Украину. Это народ США решает, но если они намерены сократить помощь Украине, то будет новая геополитическая структура. Путин пойдет вперед и не остановится так просто, — предупредил Зеленский.

Никто не будет готов, если придет война

— Война может прийти к вам, потому что мы имеем дело с Путиным. А когда она придет, никто не будет готов, европейские армии не готовы. Это будет шок. Где гарантия, что НАТО оперативно отреагирует? Кто ее имеет? Никто, — объяснил глава государства.

Так Владимир Зеленский ответил на вопрос о якобы усталости других государств от Украины.

26% территории остается под оккупацией

— После двух лет важно, что нам удалось защитить наше государство. Около 26% территории все еще находятся под оккупацией. Но мы видим, что российская армия не может значительно продвинуться. Мы ее остановили, — подчеркнул президент.

Зеленский обратил внимание, что Украина уже узнала, что такое война, потому что многие семьи потеряли своих близких, есть раненые и погибшие на фронте. Однако он объяснил, что Украина не остается один на один, потому что удалось объединить разных мировых лидеров.

— Первые дни были очень разными. Люди были очень напуганными. Сначала был большой хаос, неожиданное вторжение, ночные атаки по городам. Люди были шокированы. Теперь все по-другому. Мы начали защищать нашу землю, наших семей. У нас не было альтернативы, — подчеркнул президент Украины.

Украина уже другая — ближе к Европе

— Украина сегодня другая, ближе к Европе. Украина имеет более сильную армию, оснащенную западными средствами. Мы более опытные. Иногда мы немного уставшие. Иногда, возможно, высокомерные. Но мы не можем дать России возможность победить, — объяснил Зеленский.

Президент признал, что никогда не думал сдаваться за эти два года полномасштабной войны России против Украины.

— Я украинец, я люблю и защищаю Украину. Это мой долг. Нельзя верить в победу зла. Я знаю, что мы победим, — подчеркнул глава государства.

Россия не хочет мира

По словам президента Украины, Россия не остановится, и все должны это осознать.

— Россия не хочет мира. Для них мир означает поражение. Они начали публично говорить, что не намерены останавливаться, что они еще не выполнили свою задачу. Главная цель Путина — лишить нас независимости, чтобы Украина была частью его империи. Часть украинцев начинает привыкать к войне — это большая ошибка. А если я что-то сделал не так? Да, я человек. Но я думаю, что было больше шагов вперед, — считает Владимир Зеленский.

Источник: Rai 1

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