Нападения на военкоматы в РФ связаны с недоверием к словам Путина о мобилизации — британская разведка

В РФ возросло количество нападений на военкоматы. Это может свидетельствовать о недоверии населения к обещанию российского диктатора Владимира Путина не проводить новую волну мобилизации.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

22 января 2024 года российские власти сообщили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину произошло 220 нападений на военкоматы. Другая статистика от издания Медиазона сообщает о 113 таких нападениях, зафиксированных с 26 июля 2023 года.

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Отмечается, что в совокупности эти статистические данные свидетельствуют об удвоении количества поджогов учреждений, связанных с набором в армию, за последние шесть месяцев.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвиняет ответственных за поджоги в том, что они действуют по указанию западных чиновников.

В то же время в британском ведомстве считают, что увеличение количества поджогов, скорее всего, связано с ростом недовольства войной среди российского населения, особенно среди тех, кто будет мобилизован в случае объявления второй волны мобилизации.

Некоторым из тех, кого обвиняют в совершении таких нападений, были предъявлены обвинения в терроризме и государственной измене.

— Новая мобилизация противоречила бы обещанию Путина от 14 декабря 2023 года о том, что дальнейшей мобилизации не будет — атаки с большой вероятностью свидетельствуют об отсутствии доверия к этим обещаниям, — отмечают в Минобороны Великобритании.

Ранее в The Telegraph сообщили, что Россия планирует воевать по меньшей мере еще 3-4 года.

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