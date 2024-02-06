Карта боевых действий на 6 февраля 2024 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 126 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 6 февраля сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 6 февраля 2024

Ситуация в Украине на 6 февраля 2024

Оперативно-стратегическая группировка войск Север

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях армия России сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность по недопущению переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области РФ.

Оперативно-стратегическая группировка войск Хортица

На Купянском направлении украинские защитники отбили восемь атак возле Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск.

На Лиманском направлении украинские военные отбили 20 атак оккупантов недалеко от Белогоровки Луганской области и Ямполовки, Тернов, Торского, Григоровки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 10 атак захватчиков вблизи населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

Оперативно-стратегическая группировка войск Таврия

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку.

Вооруженные силы Украины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 29 атак россиян в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 16 атак – южнее Тоненького, Першотравневого, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские военные продолжают сдерживать оккупантов недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области – там отбито 26 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в районе Роботино Запорожской области.

Оперативно-стратегическая группировка войск Одесса

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск.

Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций.

Так, за прошедшие сутки у армии РФ было три провальных штурма.

В то же время украинские защитники активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери РФ на 6 февраля 2024

личного состава – около 390 580 (+1 020),

танков ‒ 6 365 (+17),

боевых бронированных машин ‒ 11 857 (+35),

артиллерийских систем – 9 367 (+18),

реактивных систем залпового огня – 979,

средств противовоздушной обороны ‒ 665 (+1),

самолетов – 332,

вертолетов – 324,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 7 173,

крылатых ракет ‒ 1 848,

кораблей (катеров) ‒ 24,

подлодок ‒ 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 12 453 (+41),

специальной техники – 1 496 (+10).

Полномасштабная война в Украине длится уже 713-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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