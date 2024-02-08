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ГУР устроило оккупантам масштабный сбой программы управления дронами

російський дрон
Фото: Getty Images

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины сегодня осуществили массированную кибератаку на россиян — не работают программы управления дронами.

Об этом сообщает пресс-центр ГУР.

Этот софт россияне устанавливают для перепрошивки беспилотников марки DJI под нужды ведения боевых действий.

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Программное обеспечение позволяет вражеским операторам дронов:

  • настраивать пульты управления и создавать новые;
  • получать видео и передавать картинку на командный пункт;
  • управлять дроном с компьютера (не через пульт).

По информации ГУР, через веб-серверы указанный российский проект перепрошивки дронов обеспечивает функционирование системы свой — чужой. Сейчас в результате кибератаки ГУР Минобороны Украины серверы перестали работать — поэтому все программное обеспечение распознается как чужое и отказывает россиянам в доступе.

ГУР устроило оккупантам масштабный сбой программы управления дронами
ГУР устроило оккупантам масштабный сбой программы управления дронами
ГУР устроило оккупантам масштабный сбой программы управления дронами
ГУР устроило оккупантам масштабный сбой программы управления дронами

Без доступа к серверам, а следовательно — к системе, управление беспилотниками с пультов, вероятно, невозможно, отмечают в ГУР.

Сейчас оккупанты всячески пытаются решить проблему, в том числе и путем перехода в ручной режим управления.

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Источник: ГУР
Война в Украине, ГУР, Дрони, Кібератака
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