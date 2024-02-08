ГУР устроило оккупантам масштабный сбой программы управления дронами

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины сегодня осуществили массированную кибератаку на россиян — не работают программы управления дронами.

Об этом сообщает пресс-центр ГУР.

Этот софт россияне устанавливают для перепрошивки беспилотников марки DJI под нужды ведения боевых действий.

Сейчас смотрят

Программное обеспечение позволяет вражеским операторам дронов:

настраивать пульты управления и создавать новые;

получать видео и передавать картинку на командный пункт;

управлять дроном с компьютера (не через пульт).

По информации ГУР, через веб-серверы указанный российский проект перепрошивки дронов обеспечивает функционирование системы свой — чужой. Сейчас в результате кибератаки ГУР Минобороны Украины серверы перестали работать — поэтому все программное обеспечение распознается как чужое и отказывает россиянам в доступе.

Без доступа к серверам, а следовательно — к системе, управление беспилотниками с пультов, вероятно, невозможно, отмечают в ГУР.

Сейчас оккупанты всячески пытаются решить проблему, в том числе и путем перехода в ручной режим управления.

Источник : ГУР

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.