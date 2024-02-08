ГУР влаштувало окупантам масштабний збій програми керування дронами

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України сьогодні здійснили масовану кібератаку на росіян – не працюють програми керування дронами.

Про це повідомляє пресцентр ГУР.

Цей софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій.

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Програмне забезпечення дозволяє ворожим операторам дронів:

налаштовувати пульти управління та створювати нові;

отримувати відео та передавати картинку до командного пункту;

керувати дроном з комп’ютера (не через пульт).

За інформацією ГУР, через вебсервери вказаний російський проєкт перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи свій – чужий. Наразі внаслідок кібератаки ГУР Міноборони України сервери перестали працювати – тому все програмне забезпечення розпізнається як чуже і відмовляє росіянам у доступі.

Без доступу до серверів, а отже ― до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе, наголошують в ГУР.

Зараз окупанти всіляко намагаються розв’язати проблему, зокрема й шляхом переходу в ручний режим управління.

Джерело : ГУР

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