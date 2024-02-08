ГУР влаштувало окупантам масштабний збій програми керування дронами
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України сьогодні здійснили масовану кібератаку на росіян – не працюють програми керування дронами.
Про це повідомляє пресцентр ГУР.
Цей софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій.
Програмне забезпечення дозволяє ворожим операторам дронів:
- налаштовувати пульти управління та створювати нові;
- отримувати відео та передавати картинку до командного пункту;
- керувати дроном з комп’ютера (не через пульт).
За інформацією ГУР, через вебсервери вказаний російський проєкт перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи свій – чужий. Наразі внаслідок кібератаки ГУР Міноборони України сервери перестали працювати – тому все програмне забезпечення розпізнається як чуже і відмовляє росіянам у доступі.
Без доступу до серверів, а отже ― до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе, наголошують в ГУР.
Зараз окупанти всіляко намагаються розв’язати проблему, зокрема й шляхом переходу в ручний режим управління.