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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ГУР влаштувало окупантам масштабний збій програми керування дронами

російський дрон
Фото: Getty Images

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України сьогодні здійснили масовану кібератаку на росіян – не працюють програми керування дронами.

Про це повідомляє пресцентр ГУР.

Цей софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій.

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Програмне забезпечення дозволяє ворожим операторам дронів:

  • налаштовувати пульти управління та створювати нові;
  • отримувати відео та передавати картинку до командного пункту;
  • керувати дроном з комп’ютера (не через пульт).

За інформацією ГУР, через вебсервери вказаний російський проєкт перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи свій – чужий. Наразі внаслідок кібератаки ГУР Міноборони України сервери перестали працювати – тому все програмне забезпечення розпізнається як чуже і відмовляє росіянам у доступі.

ГУР влаштувало окупантам масштабний збій програми керування дронами
ГУР влаштувало окупантам масштабний збій програми керування дронами
ГУР влаштувало окупантам масштабний збій програми керування дронами
ГУР влаштувало окупантам масштабний збій програми керування дронами

Без доступу до серверів, а отже ― до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе, наголошують в ГУР.

Зараз окупанти всіляко намагаються розв’язати проблему, зокрема й шляхом переходу в ручний режим управління.

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Джерело: ГУР
Війна в Україні, ГУР, Дрони, Кібератака
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