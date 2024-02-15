Россия не сможет в ближайшие месяцы перейти к наступлению в Украине – НАТО

Аналитики НАТО считают, что Россия не сможет в ближайшие месяцы перейти в наступление в Украине.

Об этом на условиях анонимности рассказал высокопоставленный чиновник Североатлантического блока.

— Какой бы ни была тактическая ситуация сейчас, кажется маловероятным, что Россия весной сможет начать значительную наступательную операцию, — сказал представитель НАТО в Брюсселе.

Одна из причин, почему в Альянсе не видят такой угрозы — это отсутствие новой волны мобилизации в России. Кремль, конечно, проводит так называемую скрытую мобилизацию, но ее темпы и объемы недостаточны для нового вторжения.

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— Для того, чтобы поддерживать серьезное наступление, России понадобилось бы провести волну мобилизации. Но Путин не хочет этого делать, по крайней мере до выборов, — резюмировал чиновник НАТО.

Однако в Североатлантическом блоке предварительно нет информации, не начнется ли мобилизация после выборов, что будет свидетельствовать о начале подготовки к дальнейшим действиям.

Источник : Європейська правда

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