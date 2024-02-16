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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Создаем новую архитектуру безопасности, которая будет помогать не просто сейчас, а долгосрочно — Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Новые соглашения по безопасности должны стать сильными для Украины. Государство создает новую архитектуру безопасности, которая будет помогать не просто здесь и сейчас, а реально долгосрочно. И это то, чего у Украины никогда не было, хотя было нужным всегда.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 722 суток полномасштабной войны России против Украины.

— Провел сегодня несколько подготовительных совещаний перед нашей международной активностью. Сейчас как раз на пути. Запланированы весомые встречи с партнерами. Новые соглашения. Делаем все, чтобы они стали сильными для Украины, и, уверен, именно так и будет, — заявил глава государства.

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— Мы воспринимаем как очевидное нарушение принципов солидарности то, что происходило и продолжается в отношении наших граждан и украинских грузов. Украинское зерно на асфальте — это не просто несколько драматических кадров. Это свидетельство того, как эмоции могут становиться опасными, — считает Зеленский.

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Создаем новую архитектуру безопасности, которая будет помогать не просто сейчас, а долгосрочно — Зеленский

Украина должна, несмотря ни на что, защищать добрососедство и солидарность, которые меняют историю всей Европы к лучшему. По его мнению, нужно вместе с Польшей определить общее отношение, в частности, к импорту российского зерна и другого импорта из РФ на территорию стран Европы, чтобы защитить наши общества, украинских и польских фермеров.

— И должны всегда договариваться между собой — украинцы и поляки, чтобы наш общий враг в Москве не мог развернуть конфликты в пограничье против экономики, границ, суверенитета каждого из нас, — подчеркнул президент.

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— Ситуация на фронте — Авдеевка, восток в целом. Делаем максимум, чтобы у наших воинов, управленческой и технологической возможности было достаточно, чтобы сохранить как можно больше украинских жизней. Подписал несколько указов о новых заменах в Силах обороны Украины. Больше боевого опыта этой войны и современных подходов, — заявил президент.

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