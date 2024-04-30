Командование РФ может выбирать направления наступлений вблизи Авдеевки — ISW

Российские войска могут выбирать тактические направления будущих наступлений возле Авдеевки. Но пока не ясно, на чем они сконцентрируются.

Об этом заявляют аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Цели РФ за Авдеевкой

Несколько российских военкоров заявили, что оккупационные войска наступают в районе Керамика, чтобы продвинуться к Архангельскому. Также захватчики пытаются продвинуться на запад от Очеретино в сторону Сокола и на юго-запад в сторону линии Новопроковское — Новоселевка Первая.

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Аналитики ISW считают, что продвижение россиян к северо-западу от Авдеевки ставит их командование перед выбором: либо продолжать наступление на запад — в сторону Покровска, либо попытаться продвинуться на север для наступления в районе Часова Яра.

Продвижение оккупантов в районе Авдеевки

По состоянию на 29 апреля армия РФ одержала незначительные тактические успехи к северо-западу и юго-западу от Авдеевки. Но за последние 24 часа не добились какого-то значительного продвижения на этом направлении. На геолоцированных кадрах от 28 и 29 апреля видно, что оккупанты продвигались в западной и северо-восточной части возле Очеретино, вдоль железной дороги к северо-западной окраине Очеретино и в Нетайловом (к юго-западу от Авдеевки).

Российские военкоры утверждали, что армия РФ якобы продвинулась к северо-западу от Очеретино в направлении Новоалександровки. Еще один российский блогер заявил о продвижении вражеских войск на 400–450 метров к западу от трассы Орловка-Нетайлово между Нетайлово и Уманским. Но в ISW не нашли этому визуального подтверждения.

Бои продолжались также к северо-западу от Авдеевки в районе Калиново, Архангельского, Новобахмутовки, Соловьева, Сокола, Новопокровского и Новоселовской Перши; и западнее Авдеевки в районе Орловки и Уманска.

Источник : ISW

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