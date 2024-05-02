Новая почта: график работы на Пасху 2024

Пасха в 2024 году отмечается 5 мая. Работает ли Новая почта на Пасху и какой график работы Новой почты на Пасху 2024 — узнавали Факты ICTV.

Новая почта: график работы на Пасху

Многих украинцев интересует, работает ли Новая почта на Пасху в этом году.

Почтовый оператор Новая почта на своем сайте опубликовал график работы на Пасху.

Сейчас смотрят

Так в 2024 году отделения будут работать следующим образом:

4 мая (суббота) — отделения работают по обычному графику субботы (с 09:00 до 19:00);

5 мая (воскресенье) — выходной день (отделения не работают);

6 мая (понедельник) — отделения работают по обычному графику (с 08:00 до 21:00).

Как видим, 5 мая на Пасху на всех отделениях Новой почты будет выходной день. Также в этот день не будет адресной доставки и обслуживания почтоматов.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.