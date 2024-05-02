Юлия Гайдук, редакторка ленты
Новая почта: график работы на Пасху 2024
Пасха в 2024 году отмечается 5 мая. Работает ли Новая почта на Пасху и какой график работы Новой почты на Пасху 2024 — узнавали Факты ICTV.
Новая почта: график работы на Пасху
Многих украинцев интересует, работает ли Новая почта на Пасху в этом году.
Почтовый оператор Новая почта на своем сайте опубликовал график работы на Пасху.
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Так в 2024 году отделения будут работать следующим образом:
- 4 мая (суббота) — отделения работают по обычному графику субботы (с 09:00 до 19:00);
- 5 мая (воскресенье) — выходной день (отделения не работают);
- 6 мая (понедельник) — отделения работают по обычному графику (с 08:00 до 21:00).
Как видим, 5 мая на Пасху на всех отделениях Новой почты будет выходной день. Также в этот день не будет адресной доставки и обслуживания почтоматов.
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