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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

На Саммите мира выработают общую переговорную позицию и передадут России – ОПУ

Сергій Никифоров
Фото: УНИАН

В Офисе президента Украины говорят, что во время июньского глобального Саммита мира, который состоится в Швейцарии, стороны разработают совместную переговорную позицию, которая будет передана российской стороне.

Об этом изданию DW заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Так Никифоров прокомментировал слова заместителя начальника Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Вадима Скибицкого о невозможности окончания войны на поле боя.

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Скибицкий: победа на поле боя невозможна, война завершится договором

Накануне заместитель начальника ГУР МО Скибицкий в интервью The Economist заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией на поле боя, поскольку, даже в условиях, когда украинские войска оттеснят оккупантов к границам, боевые действия не завершатся. Соответственно, говорит Скибицкий, подобные войны могут закончиться только договорами.

По его словам, как Украина, так и Россия, сейчас пытаются получить лучшую позицию на поле боя перед потенциальными переговорами. Впрочем переговоры по сути могут начаться не раньше второй половины 2025 года.

Переговоры с Россией: что говорят в Офисе президента

Уже на следующий день представитель Зеленского Сергей Никифоров заявил:

— Украина и Швейцария организуют Саммит мира, на котором страны мира, которые уважают международное право и устав ООН, должны выработать общую переговорную позицию и передать ее России. Это и станет первым шагом к справедливому миру, — сказал он.

Саммит мира в Швейцарии

Напомним, глобальный Саммит мира запланирован на 15-16 июня на уровне мировых лидеров. Проведение мероприятия состоится в Швейцарии.

Известно, что на саммите будут присутствовать более 160 делегаций с разных континентов, но на первый подобный саммит Россия не была приглашена.

Ожидается, что российских представителей могут пригласить на будущие переговоры, когда между главами государств будут согласованы переговорные рамки.

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Источник: Deutsche Welle
Война в Украине, Владимир Зеленский, переговори, Росія, Сергей Никифоров, Формула миру
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