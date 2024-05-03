РФ готовит на май “трехслойный” план по дестабилизации Украины: детали от ГУР

В мае Россия планирует применить “трехслойный” план дестабилизации ситуации в Украине.

Об этом в интервью изданию The Economist заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Российский план дестабилизации

По словам Вадима Скибицкого, главным пунктом будет военный фактор. Ведь должны пройти недели, пока до украинского фронта дойдут новые поставки военной помощи от США, недавно принятые Конгрессом.

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The Economist отмечает, что американские поставки оружия вряд ли смогут сравниться с российскими запасами снарядов или обеспечить эффективную защиту от низкотехнологичных, разрушительных управляемых авиабомб.

Второй фактор — Россия продолжит кампанию по дезинформации в Украине, чтобы подорвать проведение мобилизации в ряды ВСУ и распространять тезисы якобы о нелегитимном пребывании Владимира Зеленского на посту президента, ведь срок его полномочий истекает 20 мая. Хотя в Конституции четко прописано, что в военное время полномочия главы государства продолжаются на неопределенный срок.

Третий фактор — кампания России по международной изоляции Украины. Вадим Скибицкий отмечает, что россияне будут пытаться расшатывать ситуацию в отношении Украины среди стран мира любым способом.

Напомним, что бывший министр по делам Вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи заявил, что поражение Украины в войне с РФ обойдется Западу в триллионы долларов во время новой холодной войны.

Ранее сообщалось, что на срыв поддержки Украины со стороны США работает целая фабрика российских троллей.

Источник : Economist

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