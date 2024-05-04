Бедрак Виктория, редактор ленты
Ночью РФ запустила по Украине дроны и ракеты: силы ПВО сбили все 13 БпЛА
В ночь на 4 мая войска РФ атаковали Украину 13 ударными дронами типа Shahed, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.
Все пуски осуществлялись из российской Белгородской области.
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В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БпЛА.
Указано, что все дроны сбили в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 801-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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