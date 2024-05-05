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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Украина и РФ должны провести обмен пленными всех на всех — патриарх Варфоломей

вселенський патріарх Варфоломій
Фото: УНИАН

Во время пасхальной мессы 5 мая вселенский патриарх Варфоломей призвал к обмену между Украиной и Россией по принципу всех на всех.

Вселенский патриарх Варфоломей призвал к обмену всех на всех

Во время литургии духовный лидер православных христиан заявил, что молится за справедливый мир в многострадальной Украине и поддерживает идею по обмену всех на всех между Украиной и Российской Федерацией.

– Духовно мы поддерживаем инициативу Нашего выхода по обмену военнопленными между Россией и Украиной по случаю великого праздника Пасхи. Это было бы очень конкретным выражением силы Воскресения. Мы молим Господа милости просветить наши умы и сердца, чтобы мы могли идти путем истины и свободы, полные воскресения и надежды, с воскресшим Христом на наших устах, – сказал патриарх.

Обмен всех на всех

Напомним, в конце марта Папа Римский Франциск во время Пасхальной мессы на площади Святого Петра в Ватикане призвал к обмену пленными между Россией и Украиной в формате всех на всех.

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Вместе с тем, начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что хоть и поддерживает эту инициативу, но есть один нюанс — следует убедить в этом Россию.

В свою очередь президент Зеленский заявил, что вопрос обмена всех на всех можно будет рассмотреть на Саммите мира, который состоится 15-16 июня.

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Пасха, обмін, Обмін полоненими
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