Боррель поддержал идею покупки оружия для ВСУ у украинских компаний

Страны ЕС могли бы повысить способность Киева противостоять агрессии РФ путем закупки вооружения у украинских оборонных компаний и передачи его ВСУ.

Об этом высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил на Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина.

Боррель сказал, что ЕС должен быть более креативным и изучать новые пути поставок Украине военной помощи.

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— Дания показала пример, начав путь прямого инвестирования в украинскую оборонную индустрию. Это тропа, по которой нужно идти. Закупка оборудования у украинских компаний или в совместных европейских и украинских предприятий, созданных в Украине, это вариант, который мы будем изучать вместе со странами-членами, — отметил он.

Дипломат отметил важность интеграции украинских компаний в оборонную индустрию ЕС.

— Если оборудование, в котором срочно нуждается Украина, может быть быстро изготовлено украинской оборонной промышленностью, то я скажу — давайте покупать у них. Давайте поможем им производить (оборудование, — Ред.) дома, — добавил Боррель.

Форум оборонной промышленности ЕС-Украина

6 мая в Бельгии проходит Форум оборонной промышленности ЕС-Украина.

По словам Борреля, на мероприятии присутствуют более 140 компаний из 25 стран-членов ЕС.

Ранее в Еврокомиссии сообщали, что встреча имеет целью укрепить сотрудничество между европейской и украинской оборонной промышленностью.

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