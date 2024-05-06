Боррель поддержал идею покупки оружия для ВСУ у украинских компаний
Страны ЕС могли бы повысить способность Киева противостоять агрессии РФ путем закупки вооружения у украинских оборонных компаний и передачи его ВСУ.
Об этом высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил на Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина.
Боррель сказал, что ЕС должен быть более креативным и изучать новые пути поставок Украине военной помощи.
— Дания показала пример, начав путь прямого инвестирования в украинскую оборонную индустрию. Это тропа, по которой нужно идти. Закупка оборудования у украинских компаний или в совместных европейских и украинских предприятий, созданных в Украине, это вариант, который мы будем изучать вместе со странами-членами, — отметил он.
Дипломат отметил важность интеграции украинских компаний в оборонную индустрию ЕС.
— Если оборудование, в котором срочно нуждается Украина, может быть быстро изготовлено украинской оборонной промышленностью, то я скажу — давайте покупать у них. Давайте поможем им производить (оборудование, — Ред.) дома, — добавил Боррель.
Форум оборонной промышленности ЕС-Украина
6 мая в Бельгии проходит Форум оборонной промышленности ЕС-Украина.
По словам Борреля, на мероприятии присутствуют более 140 компаний из 25 стран-членов ЕС.
Ранее в Еврокомиссии сообщали, что встреча имеет целью укрепить сотрудничество между европейской и украинской оборонной промышленностью.