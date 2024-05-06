Дания и Канада согласны профинансировать производство оружия в Украине — Камышин

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что уже две страны согласились профинансировать производство оружия украинской оборонной промышленностью. Речь идет о Дании и Канаде.

Об этом он сказал на Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина.

По его словам, главная задача на форуме — получить дополнительное финансирование для Сил обороны Украины.

Сейчас смотрят

Камышин отметил, что у нас есть дополнительные незаконтрактованные способности, и мы хотим, чтобы они были профинансированы за счет европейских средств.

— У нас есть инициатива, которую мы называем Оружейники, и по этой инициативе уже две первые страны согласились профинансировать производство в Украине. Это Дания и Канада. Мы ищем дополнительные средства сегодня для того, чтобы производить больше в Украине, — подчеркнул он.

В частности, незаконтрактованные возможности начинаются бронетехникой и заканчиваются системами беспилотных, летательных и наземных комплексов.

— Сегодня все эти вещи можно производить в Украине в большем объеме. Это самый быстрый и самый правильный способ помочь нашим Силам обороны, — подчеркнул Камышин.

Сможет ли промышленность Украины полностью обеспечивать потребности ВСУ

Министр подчеркнул, что сегодняшняя война РФ против Украины — самая большая в поколении. Потребности украинских Сил обороны больше, чем оборонные способности всех стран свободного мира вместе взятых.

Поэтому сейчас речь идет не об обеспечении полной потребности ВСУ, а о том, чтобы стать весомым вкладом в такое обеспечение.

Камышин добавил, что в целом перед оборонной промышленностью Украины стоят три главных вызова.

Во-первых, это финансирование, во-вторых — постоянные обстрелы и в-третьих, что касается производства артиллерийских боеприпасов, — это глобальный дефицит взрывчатых веществ и пороха.

— Все остальное перестало представлять для нас сложности, — сказал он.

6 мая в Бельгии проходит Форум оборонной промышленности ЕС-Украина.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.