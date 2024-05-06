Укр Рус
Укр Рус
Популярные
ЕС примет решение о возвращении украинских мужчин домой — Подоляк
Зеленский заявил, что Украина находится перед новым этапом войны
Масштабный пожар в Москве тушили три вертолета и поезд: что известно
РФ имеет планы на три области: Павлюк о целях оккупантов в 2024 году
Эксклюзив
Прекращение консульских услуг для украинцев за рубежом: что говорят эксперты о последствиях
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Дания и Канада согласны профинансировать производство оружия в Украине — Камышин

Уже две страны согласны финансировать производство оружия в Украине — министр

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что уже две страны согласились профинансировать производство оружия украинской оборонной промышленностью. Речь идет о Дании и Канаде.

Об этом он сказал на Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина.

По его словам, главная задача на форуме — получить дополнительное финансирование для Сил обороны Украины.

Сейчас смотрят

Камышин отметил, что у нас есть дополнительные незаконтрактованные способности, и мы хотим, чтобы они были профинансированы за счет европейских средств.

— У нас есть инициатива, которую мы называем Оружейники, и по этой инициативе уже две первые страны согласились профинансировать производство в Украине. Это Дания и Канада. Мы ищем дополнительные средства сегодня для того, чтобы производить больше в Украине, — подчеркнул он.

В частности, незаконтрактованные возможности начинаются бронетехникой и заканчиваются системами беспилотных, летательных и наземных комплексов.

— Сегодня все эти вещи можно производить в Украине в большем объеме. Это самый быстрый и самый правильный способ помочь нашим Силам обороны, — подчеркнул Камышин.

Сможет ли промышленность Украины полностью обеспечивать потребности ВСУ

Министр подчеркнул, что сегодняшняя война РФ против Украины — самая большая в поколении. Потребности украинских Сил обороны больше, чем оборонные способности всех стран свободного мира вместе взятых.

Поэтому сейчас речь идет не об обеспечении полной потребности ВСУ, а о том, чтобы стать весомым вкладом в такое обеспечение.

Камышин добавил, что в целом перед оборонной промышленностью Украины стоят три главных вызова.

Во-первых, это финансирование, во-вторых — постоянные обстрелы и в-третьих, что касается производства артиллерийских боеприпасов, — это глобальный дефицит взрывчатых веществ и пороха.

— Все остальное перестало представлять для нас сложности, — сказал он.

6 мая в Бельгии проходит Форум оборонной промышленности ЕС-Украина.

ЕС, Война в Украине, військова допомога, Олександр Камишін
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ пытается прорвать оборону ВСУ и выйти к Курахово и Покровску — Сырский
Олександр Сирський
Погиб тяжелоатлет Александр Пелешенко, он защищал Украину с начала вторжения РФ
Александр Пелешенко — погиб на войне в Украине
Через Университет спецназа в Чечне прошли 42 тыс. россиян – разведка Британии
Російські військові
В Киеве обнаружили и обезвредили боевую часть ракеты Х-69
У Києві знешкодили бойову частину ракети Х-69
Выгоды огромные — Кулеба об усилении сотрудничества между оборонными отраслями Украины и ЕС
Дмитро Кулеба

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь