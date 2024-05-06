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Валентина Летяк, редактор ленты

Иллюзия легитимности: МИД Украины призвал не признавать Путина президентом РФ

МЗС України
Фото: Depositphotos

Украина не видит правовых оснований для признания Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом РФ, “инаугурация” которого запланирована на вторник, 7 мая.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

“Инаугурация” Путина: заявление МИД Украины

— 7 мая в России состоится церемония введения в должность Владимира Путина. Таким образом российские власти пытаются создать для всего мира и своих граждан иллюзию законности почти пожизненного пребывания у власти человека, который превратил РФ в государство-агрессора, а правящий режим — в диктатуру, — отмечают в ведомстве.

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Там говорят, что во время мартовских псевдовыборов РФ нарушила положения многочисленных международных документов, а также организовала так называемое голосование на временно оккупированных суверенных территориях Украины для оправдания военного вторжения и агрессивной политики в отношении других государств.

— Исходя из изложенного, а также учитывая действующий ордер МУС на арест Владимира Путина, Украина не видит правовых оснований для его признания демократически избранным и легитимным президентом РФ. Недавние резолюции ПАСЕ от 17 апреля №2540 (2024) и Европарламента от 25 апреля №2024/2665 (RSP) подтверждают неправомочность проведения так называемых выборов на ВОТ Украины, их недемократический характер на территории РФ и фактически отрицают легитимность их результатов, — говорится в заявлении.

В МИД Украины также призвали все государства, международные организации и общественность следовать этому примеру и не признавать результаты российских псевдовыборов и легитимности российского диктатора Владимира Путина.

В Латвии, Чехии и Эстонии уже заявили, что их представители не будут посещать так называемую инаугурацию Владимира Путина 7 мая.

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Источник: МИД
Інавгурація, Война в Украине, Вибори в Росії, Владимир Путин, МЗС України, Російська агресія
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