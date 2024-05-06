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Валентина Летяк, редактор ленты

Украина в шаге от приглашения в НАТО — Шмыгаль

Україна-НАТО
Фото: Unsplash

Украина рассчитывает на то, что страны-члены НАТО примут решение относительно ее заявки на членство на саммите в Вашингтоне, который состоится в июле.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью CBC News.

Приглашение Украины в НАТО

Он напомнил, что Украина официально подала заявку на членство в блоке в сентябре 2022 года, через семь месяцев после полномасштабного вторжения РФ, и рассчитывает получить приглашение на вступление в июле во время саммита НАТО в Вашингтоне.

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— Наша армия работает по стандартам НАТО. Мы провели все необходимые реформы, и теперь мы в шаге от приглашения, — подчеркнул глава правительства.

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Ранее генсек блока Йенс Столтенберг указывал, что Украина вряд ли получит приглашение на членство в НАТО во время саммита в Вашингтоне, поскольку решение требует поддержки всех 32 стран-членов.

А президент Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в Североатлантическом блоке возможно только после победы в войне с Россией.

Источник: CBS News
Денис Шмыгаль, НАТО, Украина
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