Рада продлила действие военного положения и мобилизации до 11 августа

8 мая Верховная Рада продлила срок действия военного положения в Украине на 90 дней — до 11 августа 2024 года.

Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

Продление военного положения и мобилизации

Так, сегодня парламентарии 339 голосами приняли в первом чтении за основу и в целом проект закона об утверждении указа президента Украины О продлении срока действия военного положения в Украине.

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— Парламент утвердил указ президента № 11234 о продлении действия военного положения. С 14 мая 2024 года на 90 дней. Соответственно до 11 августа 2024 года, — рассказал нардеп.

Продление мобилизации

По словам Ярослава Железняка, парламентарии также утвердили указ президента № 11235 о продлении мобилизации. За это проголосовали 336 народных депутатов.

Сроки такие же — с 14 мая 2024 года на 90 дней — до 11 августа 2024 года.

Военное положение в Украине

Напомним, что военное положение в Украине ввели с начала полномасштабного вторжения России — 24 февраля 2022 года.

6 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации.

Это 11 продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине с начала войны.

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