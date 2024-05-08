Укр Рус
Укр Рус
Популярные
1000 грн “от Зеленского”: Кабмин принял порядок выплаты новой помощи
Мокрый снег и мороз до -10°С: чего ждать от погоды на следующей неделе
Срочно
В Мукачево на Закарпатье слышали взрывы: что известно
Обидчик Леннокса Льюиса вернулся на ринг в 59 лет и одержал победу нокаутом
О полумиллионе речь не идет: Зеленский прокомментировал цифры мобилизации
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Рада продлила действие военного положения и мобилизации до 11 августа

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

8 мая Верховная Рада продлила срок действия военного положения в Украине на 90 дней — до 11 августа 2024 года.

Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

Продление военного положения и мобилизации

Так, сегодня парламентарии 339 голосами приняли в первом чтении за основу и в целом проект закона об утверждении указа президента Украины О продлении срока действия военного положения в Украине.

Сейчас смотрят

— Парламент утвердил указ президента № 11234 о продлении действия военного положения. С 14 мая 2024 года на 90 дней. Соответственно до 11 августа 2024 года, — рассказал нардеп.

Продление мобилизации

По словам Ярослава Железняка, парламентарии также утвердили указ президента № 11235 о продлении мобилизации. За это проголосовали 336 народных депутатов.

Сроки такие же — с 14 мая 2024 года на 90 дней — до 11 августа 2024 года.

Читайте также
Комитет ВР поддержал продление военного положения и мобилизации: когда голосование
Верховна Рада

Военное положение в Украине

Напомним, что военное положение в Украине ввели с начала полномасштабного вторжения России — 24 февраля 2022 года.

6 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации.

Это 11 продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине с начала войны.

Война в Украине, Верховная Рада, Военное положение, Мобилизация
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Последние новости
Евросоюз планирует ввести дополнительные ограничения против теневого флота РФ — Домбровскис
Валдіс Домбровскіс
Первое неудачное назначение Трампа: Мэтт Гетц снял свою кандидатуру на должность генпрокурора США
Метт Гетц
В Пентагоне объяснили, на базе чего создана ракета Орешник
Сабріна Сінгх
Украина и раньше била дальнобойным оружием, но Путин засуетился только после ударов вглубь РФ — МИД
Путин начал суетиться только тогда, когда были поражены цели на территории РФ — МИД
Ракетный удар по Кривому Рогу: пострадал 31 человек, повреждены дома и админздания
Ракетний удар по Кривому Рогу 21 листопада

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь