Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації до 11 серпня

8 травня Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану в Україні на 90 днів – до 11 серпня 2024 року.

Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

Продовження воєнного стану та мобілізації

Так, сьогодні парламентарі 339 голосами ухвалили у першому читанні за основу і в цілому проєкт закону про затвердження указу президента України Про продовження строку дії воєнного стану в Україні.

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– Парламент затвердив указ президента № 11234 про продовження дії воєнного стану. З 14 травня 2024 року на 90 днів. Відповідно до 11 серпня 2024 року, – розповів нардеп.

Продовження мобілізації

За словами Ярослава Железняка, парламентарі також затвердили указ президента № 11235 про продовження мобілізації. За це проголосувало 336 народних депутатів.

Строки такі самі – з 14 травня 2024 року на 90 днів – до 11 серпня 2024 року.

Воєнний стан в Україні

Нагадаємо, що воєнний стан в Україні запровадили від початку повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого 2022 року.

6 травня 2024 року президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації.

Це 11 продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні з початку війни.

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