Новый закон о мобилизации после вступления в силу изменит подход к войне – Минобороны

В Украине приняли закон 10449 О мобилизации, так как государству нужно понимать, сколько мужчин физически способны к военной службе, обладают военно-учетными специальностями или завели третьего ребенка.

Кроме того меняется сам подход к полномасштабной войне с Россией.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

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Мобилизация в Украине — для чего нужна

По его словам, обстановка, когда одни воюют годами без передышки, а другие продолжают жить своей жизнью — ненормальна и должна закончиться.

— Поразительное отличие, которое бросалось каждый раз в глаза, когда возвращаешься из Донбасса в Киев или Львов, или другие мирные города, не нормально. Возможно, это было бы нормально, будь у нас слабый враг, однако в нашем случае надо мобилизоваться всей стране, всему обществу, — подчеркнул чиновник.

Так, по словам Лазуткина, с 18 мая все мужчины от 18 до 60 лет должны уточнить свои данные в ТЦК и СП, есть возможность это сделать в электронном кабинете, а также в ЦНАП.

Мобилизация в Украине — что изменится для госслужащих

Также представитель Минобороны указал, что закон о мобилизации повлияет и на прежнее положение украинских госслужащих.

— Сейчас чиновники категории Б (руководители и заместители руководителей государственных органов) и В (другие должности государственной службы) будут бронироваться только на 50%, а не на 100%, как раньше. Остаются забронированными чиновники категории А (высший корпус государственной службы). Кроме того, пенсионеры силовых структур также теперь становятся на учет, — пояснил Лазуткин.

Он добавил, что эти изменения долго обговаривались при написании законопроекта, поскольку остаются крайне чувствительной темой и в определенной мере отвечают запросу общества на справедливость.

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