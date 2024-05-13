Зеленский посетит Испанию для подписания соглашения о гарантиях безопасности — El Pais

В ближайшие дни президент Владимир Зеленский посетит Мадрид, чтобы подписать с главой испанского правительства Педро Санчесом двустороннее соглашение о гарантированной военной поддержке Киеву в среднесрочной перспективе.

Об этом пишет испанское издание El Pais со ссылкой на источники в правительстве.

Визит Зеленского в Мадрид

Соглашение о безопасности с Испанией будет аналогично тем, которые Украина уже подписала с Великобританией, Германией, Францией, Италией, Данией и Канадой.

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Цель соглашения — гарантировать долгосрочную устойчивую военную поддержку Украине до того момента, когда она сможет стать полноправным членом НАТО и Евросоюза.

Последний раз Санчес и Зеленский по телефону 7 мая обсуждали двустороннее соглашение о безопасности. Позже Санчес подтвердил свое намерение принять участие в саммите мира, который состоится в следующем месяце в Швейцарии.

Соглашение о безопасности между Испанией и Украиной

Двустороннее соглашение о безопасности между Испанией и Украиной обеспечит стабильность и предсказуемость военной поддержки. Испания не только передает вооружение Киеву, но и обучила более 4 000 украинских военных в учебно-координационном центре в Толедо, а также лечит наших раненых бойцов в военном госпитале в Сарагосе.

Соглашение обязывает Испанию оказывать Украине долгосрочную военную помощь, поставлять оружие, сотрудничать в подготовке воинов ВСУ, содействовать развитию украинской оборонной промышленности и обмениваться информацией в сфере разведки и кибербезопасности.

Также Испания обещает сохранить экономические санкции против РФ и сотрудничать с Международным уголовным судом в расследовании военных преступлений, совершенных Россией.

По словам источников, в соглашении может быть прописана сумма военной помощи, которую Мадрид готов предоставить Киеву в ближайшие годы. Хотя конкретную сумму, скорее всего, будут закладывать каждый год в государственный бюджет Испании.

Военная помощь от Испании

Известно, что Мадрид передал некоторое количество единиц дорогостоящих ракет Patriot для усиления противовоздушной обороны Киева.

Кроме того, Министерство обороны Испании до 30 июня должно сформировать новый пакет помощи Киеву, в который войдут:

крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы,

легкие и тяжелые пулеметы,

бронированные логистические машины на колесах,

бронированные пехотные машины,

противотанковые средства и снаряды для полевой артиллерии,

10 танков из партии из 19 Leopard 2 A4, которые находятся на ремонте.

Испанские компании поставят системы противовоздушного наблюдения и дистанционные станции для защиты от дронов.

По данным источников, испанская военная помощь Украине, скорее всего, будет предоставляться через НАТО.

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