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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Пораженный Силами обороны Циклон не успел запустить ни одной крылатой ракеты — Плетенчук

корабель Циклон

В ночь на 19 мая Силы обороны поразили во временно оккупированном Севастополе в АР Крым российский ракетный корабль Циклон проекта 22800.

Это подтвердили в оперативной сводке Генштаба по состоянию на 16:00 21 мая.

— По уточненной информации, в ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили в Севастополе российский ракетный корабль Циклон проекта 22800, — говорится в сообщении.

Дополнено в 19:40. Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук заявил, что уничтоженный в Черном море ракетный корабль Циклон не успел выпустить ни одной ракеты.

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— Планировали пять таких единиц ввести в состав ЧФ РФ, и фактически это был первый из пяти. Этот проект не является чем-то новым, но сам корабль был новый. И да, он (корабль Циклон, — Ред.) фактически не успел даже пройти государственные испытания, потому что ни одной крылатой ракеты так и не запустил, — сказал Плетенчук в эфире телемарафона.

Он добавил, что остальные корабли проекта 22800 также были выведены из строя или покинули акваторию Черного моря.

Плетенчук также заявил, что у РФ остается около десяти надводных ракетоносителей в акватории Черного моря. Но это количество может меняться в зависимости от того, в каком они состоянии, поскольку некоторые могут находиться на обслуживании.

Уничтожение корабля Циклон: что известно

20 мая Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона заявил, что есть высокая вероятность того, что в Крыму, кроме поражения тральщика Ковровец, уничтожен также малый ракетный корабль Циклон.

Он отметил, что речь идет о последнем ракетоносителе, который находился именно в Крыму, поскольку все остальные перемещены в Новороссийск.

Циклон: что известно о корабле

Это малый ракетный корабль проекта 22800 серии Каракурт. Циклон заложили в июне 2016 года на судостроительном заводе Залив во временно оккупированной Керчи, а спустили на воду в июне 2020 года.

Циклон корабель

Инфографика: Факты ICTV

В декабре 2021 года ракетоноситель переместили в Севастополь для проведения испытаний. В июле 2023 года этот корабль передали на вооружение ВМФ России.

Судно Циклон вооружено установкой вертикального пуска ракет Оникс и Калибр, модернизированной артустановкой калибра 76,2 мм АК-176МА и ЗРАК Палаш.

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