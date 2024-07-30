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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Если не будет обстрелов: следующие 3 месяца есть возможность обойтись без отключений света

енергосистема, відключення світла
Фото: УНИАН

Ситуация в энергосистеме улучшается. В ближайшие 3 месяца, если не будет обстрелов, есть возможность обойтись минимальными ограничениями или без отключений электроэнергии вообще.

Об этом в эфире телеканала Киев сообщил заместитель председателя Наблюдательного совета НЭК Укрэнерго Юрий Бойко.

Ситуация в энергосистеме Украины

Он отметил, что на сегодня, из-за спада температуры снизилось потребление электроэнергии.

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— Все пока что движется в рамках тех оценок, которые давали энергетики еще в мае. Мы с вами вошли в период, когда электроэнергии стало больше, температура упала, соответственно — снизилось потребление. Будучи, к сожалению, погодозависимыми, мы находимся в относительном балансе. Если не будет внешних воздействий, я думаю, что мы в этом балансе (а это значит, что если какие-то ограничения и будут возникать, то они будут незначительными) должны прожить следующие минимум три месяца, — сказал Бойко.

Защита объектов энергосистемы

Бойко рассказал, что сейчас ведутся активные работы по защите транспортной инфраструктуры. Но если говорить о защите крупных инфраструктурных объектов, все гораздо сложнее.

— Здесь можно рассчитывать только на средства противовоздушной и противоракетной обороны, — подчеркнул заместитель председателя Наблюдательного совета НЭК Укрэнерго.

Напомним, в Укрэнерго заявили, что отключения электроэнергии 30 июля не прогнозируются.

В то же время отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться, и обещают предупредить заранее, если придется вернуться к графикам почасовых отключений.

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Отключение электроэнергии, відключення світла, віялові відключення, Укренерго
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