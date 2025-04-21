Карта боевых действий на 21 апреля 2025 — ситуация на фронте
За минувшие сутки на фронте произошло 96 боевых столкновений.
Такие данные 21 апреля февраля обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 21 апреля 2025
Ситуация в Украине на 21 апреля 2025
На Харьковском направлении зафиксирована одна попытка оккупантов прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи населенного пункта Красное Первое.
На Купянском направлении отбита атака захватчиков в районе Голубовки.
На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз вблизи населенных пунктов Надежда, Мирное, Грековка, Екатериновка, Новое и Ямполовка.
На Северском направлении враг совершил три попытки продвинуться вперед в районе Белогоровки и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали вблизи Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 10 атак вблизи Дружбы, Торецка и Леонидовки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и Разлив.
На Новопавловском направлении отбито пять атак в районе Константинополя, Скудного и в сторону Отрадного.
На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза шли вперед на позиции наших защитников в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и Степного.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На Курщине украинские защитники остановили 16 штурмовых действий захватчиков.
Потери РФ на 21 апреля 2025
- личного состава – около 941 770 (+670);
- танков – 10 679 (+2);
- боевых бронированных машин – 22 273 (+2);
- артиллерийских систем – 26 659 (+10);
- реактивных систем залпового огня – 1 368;
- средств противовоздушной обороны – 1 139;
- самолетов – 370;
- вертолетов – 335;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 33 270 (+30);
- крылатых ракет – 3 148;
- кораблей (катеров) ‒ 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 45 324 (+50);
- специальной техники – 3 859.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 153-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.