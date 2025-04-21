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Валентина Летяк, редактор ленты

Карта боевых действий на 21 апреля 2025 — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 96 боевых столкновений.

Такие данные 21 апреля февраля обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 21 апреля 2025

Карта бойових дій на 21 квітня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 21 квітня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 21 квітня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 21 квітня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 21 квітня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 21 квітня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 21 квітня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 21 квітня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 21 квітня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 21 квітня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 21 квітня 2025
Карта бойових дій на 21 квітня 2025
Карта бойових дій на 21 квітня 2025
Карта бойових дій на 21 квітня 2025
Карта бойових дій на 21 квітня 2025
Карта бойових дій на 21 квітня 2025
Карта бойових дій на 21 квітня 2025
Карта бойових дій на 21 квітня 2025
Карта бойових дій на 21 квітня 2025
Карта бойових дій на 21 квітня 2025

Ситуация в Украине на 21 апреля 2025

На Харьковском направлении зафиксирована одна попытка оккупантов прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи населенного пункта Красное Первое.

На Купянском направлении отбита атака захватчиков в районе Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз вблизи населенных пунктов Надежда, Мирное, Грековка, Екатериновка, Новое и Ямполовка.

На Северском направлении враг совершил три попытки продвинуться вперед в районе Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали вблизи Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак вблизи Дружбы, Торецка и Леонидовки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и Разлив.

На Новопавловском направлении отбито пять атак в районе Константинополя, Скудного и в сторону Отрадного.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза шли вперед на позиции наших защитников в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и Степного.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Курщине украинские защитники остановили 16 штурмовых действий захватчиков.

Потери РФ на 21 апреля 2025

  • личного состава – около 941 770 (+670);
  • танков – 10 679 (+2);
  • боевых бронированных машин – 22 273 (+2);
  • артиллерийских систем – 26 659 (+10);
  • реактивных систем залпового огня – 1 368;
  • средств противовоздушной обороны – 1 139;
  • самолетов – 370;
  • вертолетов – 335;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 33 270 (+30);
  • крылатых ракет – 3 148;
  • кораблей (катеров) ‒ 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 45 324 (+50);
  • специальной техники – 3 859.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 153-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: ISW, Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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