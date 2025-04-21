Карта боевых действий на 21 апреля 2025 — ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте произошло 96 боевых столкновений.

Такие данные 21 апреля февраля обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Сейчас смотрят

Карты боевых действий в Украине на 21 апреля 2025

Ситуация в Украине на 21 апреля 2025

На Харьковском направлении зафиксирована одна попытка оккупантов прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи населенного пункта Красное Первое.

На Купянском направлении отбита атака захватчиков в районе Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз вблизи населенных пунктов Надежда, Мирное, Грековка, Екатериновка, Новое и Ямполовка.

На Северском направлении враг совершил три попытки продвинуться вперед в районе Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали вблизи Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак вблизи Дружбы, Торецка и Леонидовки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и Разлив.

На Новопавловском направлении отбито пять атак в районе Константинополя, Скудного и в сторону Отрадного.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза шли вперед на позиции наших защитников в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и Степного.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Курщине украинские защитники остановили 16 штурмовых действий захватчиков.

Потери РФ на 21 апреля 2025

личного состава – около 941 770 (+670);

танков – 10 679 (+2);

боевых бронированных машин – 22 273 (+2);

артиллерийских систем – 26 659 (+10);

реактивных систем залпового огня – 1 368;

средств противовоздушной обороны – 1 139;

самолетов – 370;

вертолетов – 335;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 33 270 (+30);

крылатых ракет – 3 148;

кораблей (катеров) ‒ 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 45 324 (+50);

специальной техники – 3 859.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 153-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.