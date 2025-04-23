Главные новости ночи 23 апреля: атака дронов на Одессу, Харьков и Полтаву

Главные новости ночи 23 апреля связаны с очередной российской атакой на Украину. Оккупанты запустили ударные дроны типа Shahed в сторону Харькова, Одессы и Полтавы.

Тем временем в ЕС заявили, что США использовали не все инструменты давления на Москву, чтобы заставить ее закончить войну против Украины.

Кроме того, верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас подчеркнула, что Европейский Союз никогда не признает Крым частью РФ.

Сейчас смотрят

Подробнее об этих и других новостях ночи 23 апреля 2025 — читайте в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Полтаве: что известно об атаке дронами

В ночь с 22 на 23 апреля в Полтаве прогремели взрывы. Город оказался под атакой российских дронов.

Временный глава Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил о попадании по предприятиям и открытым участкам возле гражданских объектов в Подольском и Шевченковском районах.

— Взрывы, которые слышали полтавчане, — это результат сбивания беспилотников, подрывы фрагментов сбитых БпЛА на земле в результате падения, а также, к сожалению, попадание в объекты гражданской инфраструктуры и предприятий, — сообщил он.

В ГСЧС Украины утром уточнили, что в результате вражеской атаки дронов были травмированы три человека.

Атака дронами по Одессе

Вечером 22 апреля в Одессе также прогремели взрывы в результате вражеской атаки дронами.

Под удар попала гражданская инфраструктура в пригороде, а также загорелись жилые дома и здания частных предприятий. Над ликвидацией огня работали спасатели, добровольцы и пожарное подразделение Нацгвардии.

В результате атаки дронами по Одессе пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь.

РФ атаковала дронами Харьков

В ночь на 23 апреля в Харькове прогремели по меньшей мере шесть взрывов. По словам мэра Игоря Терехова, предварительно все попадания были в Новобаварском районе. На месте возник большой пожар, а также произошло разрушение зданий.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В ЕС считают, что США использовали не все инструменты давления на РФ

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас заявила, что США до сих пор не использовали все доступные инструменты давления на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины.

Она считает, что Москва лишь тянет время и не заинтересована в мире, а так называемое пасхальное перемирие было направлено на то, чтобы повлиять на Дональда Трампа. Каллас призвала Вашингтон занять более жесткую позицию.

ЕС не признает Крым частью РФ

Кая Каллас подтвердила позицию по временно оккупированному Крыму. По ее словам, Евросоюз никогда не признает полуостров частью России, он остается украинской территорией.

Она также предостерегла, что рассмотрение этой идеи Вашингтоном в рамках мирного соглашения было бы большой ошибкой.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 155-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.