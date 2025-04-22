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РФ грає в ігри: Каллас заявила, що США не використали всі інструменти для тиску на Москву

Кая Каллас
Фото: Офіс президента

Сполучені Штати Америки не використали свої інструменти для тиску на Російську Федерацію, щоб країна-агресор погодилася припинити повномасштабну війну проти України.

Про це заявила віцепрезидент Європейської комісії Кая Каллас в інтервʼю AFP.

Каллас про інструменти США для тиску на РФ

Оголошення Росією так званого великоднього перемир’я на вихідних було вивертом, спрямованим на президента США Дональда Трампа, вважає віцепрезидентка Єврокомісії.

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На її думку, очевидним є той факт, що Росія грає в ігри, тягне час і не хоче миру. Вона переконана, що росіяни думають, що час на їхньому боці, тому вони не демонструють жодних добрих знаків.

Віцепрезидентка Єврокомісії сподівається, що врешті США займуть жорсткішу позицію проти Росії, перш ніж вийти з переговорного мирного процесу з Україною.

За словами Каллас, на руках у США є інструменти, які можна використати для тиску на Росію, однак Сполучені Штати Америки не залучили їх дотепер.

– Якщо вони зараз залишають, не використовуючи інструменти, які є в руках, то у мене виникає велике питання: чому? Чому вони не використовують інструменти, щоб справді покласти край цій війні? – запитала Каллас.

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Єврокомісія, Війна в Україні, Кая Каллас, США-Росія
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