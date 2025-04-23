Виробляє Герань-2 та Шахеди: ЗСУ уразили завод з виробництва БпЛА у Татарстані

На території РФ уражено завод з виробництва ударних дронів, який знаходиться на відстані понад 1000 км від держкордону України.

Про це повідомляє Генеральний штаб України.

– Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 23 квітня 2025 року здійснили вогневе ураження виробництва ударних БпЛА (Герань-2, типу Шахед та інші), – йдеться у повідомленні.

У Татарстані уражено завод виробництва БпЛА

Завод з виробництва БпЛА був уражений в Єлабузькому районі Республіки Татарстан. Зазначається, що виробнича потужність підприємства близько 300 різних БпЛА на добу.

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– Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. На цей час відомо про пошкодження цеху фінальної збірки БпЛА, – пише Генштаб.

Результати ураження уточнюються.

У Генштабі наголосили, що цей удар є справедливою відповіддю України щодо російського стратегічного військового обʼєкта, який використовується для забезпечення збройної агресії РФ проти України та терору цивільного населення.

Єлабузький район на карті

Єлабузький район Республіки Татарстан (РФ) знаходиться на відстані 1054 км від державного кордону України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 155-ту добу.

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