На Тернопольщине начали эксгумацию польских жертв Волынской трагедии

В четверг, 24 апреля, на Тернопольщине на территории ныне исчезнувшего села Пужники начали эксгумацию останков погибших в 1945 году поляков.

Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.

Эксгумация останков в Пужниках

Эксгумационные работы проводит группа украинских и польских исследователей, в состав которой входят судебно-медицинские эксперты, археологи, генетики и антропологи.

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На месте массового захоронения посреди леса развернут медицинский пункт, а сама территория охраняется полицией.

С польской стороны работают представители Фонда Свобода и демократия, ученые из Поморского медицинского университета и представители Института национальной памяти. В работах также задействованы представители украинского фонда Волынские древности.

— В Пужниках погибли польские граждане, личности которых известны. Мы хотим идентифицировать всех жертв той драматической ночи 1945 года и достойно похоронить их. Этого ждут семьи, которые живы и участвуют в этом процессе, например, предоставляя генетический материал, — сказал перед началом эксгумации Мацей Врубель из Министерства культуры и национального наследия.

По словам корреспондента RMF FM, который находится в Пужниках, вся процедура является очень сложной, поскольку кладбище и братская могила, где происходят эксгумации, находятся посреди леса. Даже транспортировка нескольких тонн специализированной техники была сложной задачей.

Эксгумационные работы в Пужниках продлятся около трех недель. По разным свидетельствам и документам, там могут быть похоронены до 79 человек.

После эксгумации останки будут исследованы антропологами, которые определят возраст жертв, пол и повреждения костей. Также проведут ДНК-тесты, чтобы сравнить с имеющимися образцами ДНК родственников умерших.

Что известно о пропавшем селе Пужники

Территориально село Пужники было размещено в Чертковском районе Тернопольской области.

По переписям, в начале 1920-х годов большинство населения села составляли поляки. Во время советской оккупации в 1940-х органы НКВД выслали часть местного населения в Сибирь.

В феврале 1945 года село сожгли дотла. По некоторым данным, это сделали органы НКВД в ночь с 12 на 13 февраля 1945 года. По другим данным, в частности польскими, село сожгли военные УПА под командованием куренного Петра Хамчука.

Во время немецкой оккупации возле кладбища была выкопана траншея для санитарных захоронений. В 1949 году оккупационная советская власть ликвидировала село Пужники.

Напомним, в январе стало известно, что украинская власть предоставила разрешение на выкапывание останков на Тернопольщине в селе Пужники и эксгумация начнется в апреле.

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